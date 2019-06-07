07.06.2019 09:27

Во время каникул для детей будут проводится квесты по правилам безопасности

Летние каникулы начались, и специалисты в очередной раз подчеркивают, что важно соблюдать правила безопасности и дома, и на улице. А чтобы школьники их не забывали, проводят квест под названием "Безопасность моей жизни: Купи! Поделись! Умножь!".



// izvestia.kharkov.ua

Специалисты спасательных служб решили вот в такой игровой форме в очередной раз рассказать детям о возможной опасности и наглядно показать все правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

В квесте, который проходил в 119 школе, приняли участие дети разного возраста, которые сейчас посещают летний лагерь. По правилам участники разделились на команды, выбрали капитанов и начали игру по решению различных задач.

Офицеры полиции таким образом учили поведению на дорогах. Медицинские работники – навыкам неотложной помощи. Спасатели – правилам пожарной безопасности. А энергетики смоделировали различные ситуации, связанные с опасностью поражения электрическим током в быту и вблизи энергетических объектов.



Алла Холодова, ведущий инженер «Харьковоблэнерго»:

В таком формате энергетики еще раз подчеркивают о соблюдении правил электробезопасности на улице и дома. Это особенно актуально во время школьных летних каникул.



Валентина Якименко, председатель Индустриального районного организации Общества «Красный Крест Украины»:

Мы учили детей первой доврачебной помощи. Показали как вести себя при различных жизненных ситуациях тяжелых, когда нет рядом взрослых.



Дмитрий Клименко, инспектор отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции в Харьковской области:

Патрульная полиция сегодня представила две станции – безопасности дорожного движения и правила как себя вести с незнакомцами. Дети их запоминают, весело и интересно.



А весело и интересно, потому что школьники сами должны были проанализировать задачи, выбрать правильный маршрут и пути выхода из экстремальной ситуации. Они настолько по-настоящему переживали каждую из них и так ловко действовали, что сделали приключения правдоподобными.



Командный дух и сплоченность, которую проявили команды во время игры, а еще хорошее настроение добавил всем заряд бодрости. Поэтому изюминкой квеста стал зажигательный танец, в котором приняли участие и дети, и учителя, и специалисты всех служб. После чего за решительность, правильное выполнение задач, связанных с безопасностью жизнедеятельности, все участники мероприятия получили дипломы и подарки. А организаторы пообещали такие квесты в течение каникул проводить и в других летних оздоровительных лагерях Харькова и области.