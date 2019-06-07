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07.06.2019  11:43   

Питомцы Харьковского зоопарка пошли в школу (ВИДЕО, ФОТО)

Харьковский зоопарк приехал с пришкольный летний лагерь с образовательной лекцией.


// zoo.kharkov.ua

Школьникам – ученикам 3–7 классов– рассказали множество удивительных фактов о таких животных, как черепаха, улитка, шиншилла, кролик, дикобраз, еж, морская свинка, енотовидная собака, сова. Огромный восторг и искреннее недоумение у детей вызвало то, что болотная черепаха на самом деле совсем не медлительная, а шустрая и проворная. Еж за ночь может пробежать до 10 километров. Улитки – одни из самых зубастых животных в мире. А шиншилла купается не в воде, а в песке.

Кроме того, дети узнали, чем водные черепахи отличаются от сухопутных, а кролик – от зайца, каких размеров может достигать красноухая черепаха и стоит ли ее заводить в качестве домашнего питомца.

В завершение, лекторы проинструктировали юных слушателей на случай встречи с животными или их детенышами в условиях дикой природы. Главное правило, которое дети усвоили моментально: близко к животным не подходить и малышей не трогать!

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
 
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