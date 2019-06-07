Питомцы Харьковского зоопарка пошли в школу (ВИДЕО, ФОТО)

Кроме того, дети узнали, чем водные черепахи отличаются от сухопутных, а кролик – от зайца, каких размеров может достигать красноухая черепаха и стоит ли ее заводить в качестве домашнего питомца.

В завершение, лекторы проинструктировали юных слушателей на случай встречи с животными или их детенышами в условиях дикой природы. Главное правило, которое дети усвоили моментально: близко к животным не подходить и малышей не трогать!