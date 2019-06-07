07.06.2019 17:49

Харьковские школьники посетят университеты Словакии

В рамках Международного проекта «Побратимское колесо - 2019» учащиеся харьковских школ с 9 по 16 июня посетят высшие учебные учреждения городов Словацкой Республики.



://city.kharkov.ua

Директор Департамента образования Ольга Деменко сегодня, 7 июня, встретилась с участниками проекта в Харьковской гимназии №23. Среди них - стипендиаты Президента Украины и Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования», победители всеукраинских олимпиад, турниров, конкурса-защиты Малой академии наук Украины, лауреаты международных творческих фестивалей и конкурсов.

«Мы гордимся нашими детьми, потому что не первый год они становятся лучшими по всем показателям в стране. Мы уверены, что в ходе поездки школьники не только хорошо отдохнут и весело проведут время, но и познакомятся с высшими учебными учреждениями, памятниками архитектуры и истории, расскажут, насколько у нас замечательный Харьков. Такие проекты очень ценны, и не зря его инициатором был Харьковский городской голова Геннадий Кернес», - подчеркнула Ольга Деменко.



В состав делегации вошел 21 ученик 10-х классов из 15 школ районов Харькова (специализированные школы №17, 162, 119, лицеи №89, 107, 161 «Импульс», технический лицей №173, Харьковский университетский лицей, гимназии №12, 14, 23, 39, 116, 152, школа №143).



В программу пребывания школьников входит ознакомление с системой высшего образования Словакии, посещение ведущих университетов в городах Кошице, Жилина, Прешов, Нитра и Братислава. Посольство Словацкой Республики в Украине обеспечивает бесплатное проживание, питание и экскурсии для харьковских школьников. В свою очередь город покрывает расходы на переезд участников проекта.



Поддержать детей сегодня пришли родители и директора школ.



«Проект действительно уникальный, потому что он дает возможность нашим школьникам абсолютно бесплатно познакомиться с системой образования других стран и расставить правильно приоритеты, в частности, чтобы остаться учиться в Украине и дальше продолжать здесь работать», - сообщила директор лицея №89 Светлана Кириченко.



Справка. «Побратимское колесо - 2019» - совместный проект Департамента международного сотрудничества и Департамента образования Харьковского городского совета, который реализуется при поддержке Посольства Словацкой Республики в Украине и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



Первым этапом реализации международного образовательного проекта «Побратимское колесо» была поездка харьковских школьников по европейским городам-побратимам Харькова осенью 2010 года. Участники международного познавательного проекта посетили 9 городов Европы. Второй этап – поездка харьковских школьников в город-побратим Брно (Чехия). 30 учеников 10-11-х классов из 24-х школ Харькова весной 2017 года ознакомились с системой высшего образования Чешской Республики, посетили достопримечательности Брно, Южно-Моравского региона и Праги.