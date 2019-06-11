11.06.2019 10:42

Сегодня, 11 июня, харьковские абитуриенты сдают тестирование по географии



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Об этом сообщает Харьковский центр оценивания качества образования.

Более 4 248 человек в течение 150 минут выполнять задачи сертификационной работы по географии. Тест насчитывает 56 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла », - говорится в сообщении.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Участника не будет допущено до пункта проведения ВНО в случае: невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов, а также опоздание.

В УЦОКО советуют участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по географии, указанную в приглашении-пропуске на информационных страницах. Маршруты пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Также рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Важно отметить, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.