Департамент образования Харьковского горсовета прокомментировал решение итогового заседания Городской родительского совета

В первых числах июня на базе Харьковской общеобразовательной школы № 5 состоялось итоговое заседание Городской родительского совета, созданного в 2015 году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса.
О результатах работы совещательного органа Департамента образования в течение 2017-2019 годов отчитывалась Лариса Манерко - председатель организации.
Активным представителям родительского самоуправления города вручены совместные благодарности Департамента образования и Городской родительского совета.
Членами Городской родительского совета принято решение рекомендовать Департаменту образования продолжить сотрудничество с органом общественного самоуправления, созданного в 2015 году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, с целью принятия эффективных управленческих решений и удовлетворения общественных интересов в сфере образования города.
Одному из знаков Зодиака лучше перестать себя загонять, иначе неминуемы проблемы со здоровьем. А вот кое-кому будет во вторник безумно фартить.
Региональный гидрометцентр прогнозирует теплую, комфортную погоду без осадков.
День святого Варнавы у западных христиан, у православных восточного обряда чтится Феодосья Колосятница.
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