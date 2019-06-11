11.06.2019 16:50

Департамент образования Харьковского горсовета прокомментировал решение итогового заседания Городской родительского совета

В первых числах июня на базе Харьковской общеобразовательной школы № 5 состоялось итоговое заседание Городской родительского совета, созданного в 2015 году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса.



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О результатах работы совещательного органа Департамента образования в течение 2017-2019 годов отчитывалась Лариса Манерко - председатель организации.

Активным представителям родительского самоуправления города вручены совместные благодарности Департамента образования и Городской родительского совета.

Членами Городской родительского совета принято решение рекомендовать Департаменту образования продолжить сотрудничество с органом общественного самоуправления, созданного в 2015 году по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, с целью принятия эффективных управленческих решений и удовлетворения общественных интересов в сфере образования города.