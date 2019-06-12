12.06.2019 18:42

Геннадий Кернес наградил победителей конкурса студенческих проектов

Торжественный прием победителей городского конкурса студенческих проектов «Харьков - город молодежных инициатив» прошел сегодня, 12 июня, в Харьковском горсовете.



//city.kharkov.ua

Участниками встречи с мэром Харькова Геннадием Кернесом стали авторы 50 проектов-победителей (10 первых мест, 20 - вторых, 20 - третьих), а именно: 87 студентов из 18 вузов города. Всего же в конкурсе участвовали 1240 студентов.

«Благодарю всех за участие и желание сделать Харьков еще более комфортным для жизни городом. Каждый проект, который стал предметом рассмотрения конкурсной комиссии и вышел в финал, заслуживает самого пристального внимания. А наша задача - дать вам возможность реализовать эти проекты, чтобы они были не просто написаны на бумаге, а воплощались в жизнь. Уверен, что вместе мы сможем добиться результата. Спасибо за ваше творчество, вдохновение и за то, что, выбрав профессию, вы уже сейчас ищете себя на этом поприще. Также я благодарю руководителей высших учебных заведений, которые поддерживают студенческие инициативы и помогают в их реализации», - отметил Геннадий Кернес.

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Родному Харькову - устойчивое развитие», «Умному городу - креативная молодежь», «Харьков - город открытый, творческий, толерантный» и «Харьков - территория успешной карьеры». Авторы проектов-победителей обратили внимание на вопросы, направленные на рациональное использование городского пространства, развитие муниципальной и туристской инфраструктуры, благоустройство и озеленение городской территории. Конкурсанты представили результаты исследований в сфере энергетики и здравоохранения, информационных технологий и краеведения, разработки новых продуктов питания и лекарственных препаратов.Также студенты представили свое видение условий для профессионального развития молодежи, построения успешной карьеры, создания собственносоздания собственного бизнеса, внедрения в жизнь города инновационных технологий.

Авторы проектов, занявших первые места, получили денежные премии в размере 25 тыс. грн, вторые места - 20 тыс. грн, третьи - 15 тыс. грн.

Городской конкурс студенческих проектов «Харьков - город молодежных инициатив» прошел по инициативе Геннадия Кернеса уже в четвертый раз.