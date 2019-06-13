13.06.2019 16:12

Геннадий Кернес провел прием работников образования (ФОТО)

На личную встречу с мэром с заявлениями и жалобами пришли учителя, воспитатели и технический персонал учреждений образования Московского и Киевского районов.



//city.kharkov.ua

13 июня мэр Харькова Геннадий Кернес провел личный прием педагогического состава Московского и Киевского районов города. С заявлениями на организацию и оплату лечения, материальную помощь, ремонт дорог, домов коммунальной собственности и реконструкцию придомовых территорий, а также по другим вопросам обратились более 70 человек. В приеме приняли участие заместители городского головы, директора департаментов горсовета, народные депутаты Дмитрий Святаш и Александр Грановский.

Встреча прошла в школе №124, это – первое в Харькове и второе во всей стране учебное заведение, которое в 2011 году было адаптировано для обучения детей с инвалидностью в общей среде. Школа и территория вокруг нее полностью обустроена для передвижения колясочников и заезда инватакси. Сегодня среднее образование в городе инклюзивно получают больше тысячи ребят, но школа №124 остается флагманом в этой сфере.

В ходе приема учитель школы №33 Марина Капелюшная от имени жителей ул. Спартака инициировала установку светофора на пересечении с Московским проспектом. По информации Департамента инфраструктуры, озвученной на приеме, регулируемый переход «с кнопкой» в этом месте будет внесен в план капитальной реконструкции проспекта, которая уже ведется на этом участке. Организация движения со светофором и переходами также запланирована на пересечении проспектов Московского и Юбилейного.

О возобновлении движения трамваев №5 и 6 по Московскому проспекту говорится в заявлении учителя школы №19 Ирины Капусты. По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова, уже на следующей неделе начнутся пробные выезды по отремонтированным участкам магистрали, а окончательный график будет сформирован, когда будет полностью закончена перекладка путей на линии.

В большой части заявлений учителя и сотрудники детских садов просят решить оперативные вопросы по месту работы. В итоге, пожарная сигнализация в школе №167 на ул. Гарибальди, по поводу которой пришла на прием заместитель директора Марина Шабанова, будет установлена там уже на летних каникулах. В школе №138 уже в этом году будет установлен новый компьютерный класс. В детский сад №33, где в специальных группах занимаются ребята с инвалидностью, будет, по заявлению родителей, куплен «сухой бассейн» и специальные мягкие модули.

Ремонт стационарного бассейна в детском саду №375, от имени коллектива и родителей, предлагает медсестра детсада Агриппина Рымаренко. По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, на приеме принято решение начать проектирование реконструкции бассейна, работы будут выполнены уже в 2020 году. Напомним, на предыдущих приемах Геннадий Кернес дал поручение проверить состояние бассейнов в старых зданиях детских садов и подготовить программу по их восстановлению во всем городе.