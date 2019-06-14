Харьковские адвокаты, получившие свидетельство до 1 апреля, могут не проходить курс молодого адвоката

Экспертный совет по вопросам аккредитации и сертификации НААУ предоставил разъяснения.
Адвокатам разъяснили, как применять новый Порядок повышения квалификации.
Соответствующее распоряжение № 44 от 6 мая 2019 года подписано Председателем экспертного совета по вопросам аккредитации и сертификации НААУ Лидией Изовитовой.
Так, адвокаты, получившие этот статус до 1 апреля 2019 года, не обязаны проходить модульную программу "Молодой адвокат", которую разрабатывает и реализовывает Высшая школа адвокатуры НААУ.
Вместе с тем, адвокаты в первые три года получения статуса обязаны повышать квалификацию на уровне 16 часов на год.
Если статус адвоката приобретен в первом полугодии, также необходимо набрать 16 баллов; если во втором полугодии - адвокат должен получить 8 баллов (с возможностью получения в будущем году).
Соответственно, в последнем случае в году, следующем за годом получения статуса адвоката, необходимо повысить квалификацию на уровне 24 зачетных баллов.
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