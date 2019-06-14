14.06.2019 17:40

Осужденные харьковской колонии получили свидетельства об окончании девяти классов (ФОТО)

14 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» 12 осужденных получили свидетельства о базовом среднем образовании.



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На торжественные мероприятия посетили учителя Харьковской вечерней (сменной) школы №5, которые вручили осужденным, в этом году закончили девятый класс, свидетельства о получении базового среднего образования, пожелали им вдохновения в новом учебном году и хороших оценок, а присутствовавшим соискателям образования , которые сейчас учатся в двенадцатом классе - сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания качества образования.

Начальник учреждения Дмитрий Фендриков отметил, что получение среднего образования является конституционным правом каждого гражданина даже лишенного свободы, а общеобразовательное обучение - одним из основных средств исправления и ресоциализации.