Осужденные харьковской колонии получили свидетельства об окончании девяти классов (ФОТО)

14 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» 12 осужденных получили свидетельства о базовом среднем образовании.
На торжественные мероприятия посетили учителя Харьковской вечерней (сменной) школы №5, которые вручили осужденным, в этом году закончили девятый класс, свидетельства о получении базового среднего образования, пожелали им вдохновения в новом учебном году и хороших оценок, а присутствовавшим соискателям образования , которые сейчас учатся в двенадцатом классе - сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания качества образования.
Начальник учреждения Дмитрий Фендриков отметил, что получение среднего образования является конституционным правом каждого гражданина даже лишенного свободы, а общеобразовательное обучение - одним из основных средств исправления и ресоциализации.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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