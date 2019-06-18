18.06.2019 16:49

Харьковские школьники посетили вузы Словакии (ФОТО)

Старшеклассники приняли участие в ІІІ Международном проекте «Побратимское колесо - 2019» и посетили высшие учебные учреждения Словацкой Республики.



//city.kharkov.ua

В проекте принял участие 21 школьник - стипендиаты Президента Украины, победители и призеры всеукраинских этапов конкурса-защиты научных работ Малой академии наук, всеукраинских, областных и городских олимпиад и турниров.

Харьковские школьники посетили университеты в Кошице, Прешове, Жилине, Нитре и Братиславе. Среди них - Словацкий аграрный университет в Нитре, Кошицкий технический университет, Университет Павла Шафарика, экономический университет в Братиславе, Жилинский университет, Университет Яна Амоса Каменского. Старшеклассники узнали об условиях поступления в университеты Словакии и особенности обучения по системе Erasmus+. В частности, в Словацком аграрном университете школьникам показали лабораторию, которая проводит маркетинговые исследования влияния упаковки товара на потребителя, а также зоологический заповедник и дендрариум. Представители вузов организовали для харьковчан встречи с украинскими студентами, которые учатся в Словакии. На встречах студенты рассказали об условиях поступления и обучения в словацких университетах.

Старшеклассники из Харькова приняли участие в пресс-конференции, организованной Союзом работодателей Словацкой Республики, где презентовали город Харьков, и дали интервью словацким телеканалам, в которых поделились впечатлениями от проекта.

Также харьковские школьники провели встречу с представителем муниципалитета города-партнера Трнава, на которой обсуждалось развитие сотрудничества между городами.

Справка. «Побратимское колесо - 2019» - совместный проект Департамента международного сотрудничества и Департамента образования, который реализован при поддержке Посольства Словацкой Республики в Украине, Почетного консульства Словацкой Республики в Харькове, IT Ассоциации Словацкой Республики и Союза работодателей Словацкой Республики.

Первым этапом реализации международного образовательного проекта «Побратимское колесо» стала поездка харьковских школьников по девяти европейским городам-побратимам Харькова осенью 2010 года. Вторым этапом стала поездка в чешский город-побратим Брно. Весной 2017 года 30 старшеклассников из 24-х школ Харькова ознакомились с системой высшего образования Чешской Республики, с достопримечательностями Брно, Южно-Моравского региона и Праги.