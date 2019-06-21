Экспертная комиссия по качеству образования подытожила результаты ВНО

МОН: Определены пороговые баллы "сдал / не сдал" по всем предметам ВНО
Установлено пороговые баллы "сдал / не сдал" для трех тестов внешнего независимого оценивания - истории Украины, географии и химии. Соответствующие решение принял экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня 2019 года, во время заседания в зале коллегии МОН .
По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:
От общего количества участников тестирования порог "сдал / не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины - 84% лиц; по географии - 89,57%, по химии - 86%.
22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. Уже на следующей неделе, а именно 24 июня, в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.
Ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал / не сдал" по следующим предметам:
Напоминаем, что на сайте Министерства размещены Q & A по вступлению на все уровнивысшего образования.
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