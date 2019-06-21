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21.06.2019  14:54   

Экспертная комиссия по качеству образования подытожила результаты ВНО

МОН: Определены пороговые баллы "сдал / не сдал" по всем предметам ВНО


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Установлено пороговые баллы "сдал / не сдал" для трех тестов внешнего независимого оценивания - истории Украины, географии и химии. Соответствующие решение принял экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня 2019 года, во время заседания в зале коллегии МОН .

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

  • история Украины - 27;
  • география - 26;
  • химия - 16.

От общего количества участников тестирования порог "сдал / не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины - 84% лиц; по географии - 89,57%, по химии - 86%.

22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. Уже на следующей неделе, а именно 24 июня, в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.

Ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал / не сдал" по следующим предметам:

  • математика - 11;
  • Украинский язык и литература - 23;
  • физика - 13;
  • иностранные языки - 19;
  • биология - 23.

Напоминаем, что на сайте Министерства размещены Q & A по вступлению на все уровнивысшего образования.

Источник:   МОН
 Тэги:  абитуриент, вуз, харьков, сдал, порог, оценка
 
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