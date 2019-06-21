Харьковчанка единственная в Украине сдала ВНО по французскому языку на 200 баллов

Во Франции девушка ни разу не была, но язык этой страны знает как родной.
Марина Харина изучает французский язык уже 11 лет. Ее школа специализируется на углубленном изучении этого языка. К ВНО девушка готовилась без репетиторов, а знания проверяла на олимпиадах.
Девушка не просто училась по учебникам, но и смотрела французские ток-шоу и переписывалась с другом из Франции. За такие старания выпускница получила максимум на тестах по французскому языку. Пожалуй, больше всего за девушку переживали ее учителя и родные.
Сама школьница объяснила, что языком увлекается, но без фанатизма. Девушка убеждена, что этот предмет ей понадобится на международном праве, которым мечтает овладеть.
Сейчас возможности на практике в разговоре попробовать французский случая у Марины не было. Девушка мечтает о путешествии во Францию и не исключает, что попадет туда уже как юрист, защищая чьи-то интересы.
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
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