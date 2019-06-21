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21.06.2019  17:55   

Харьковчанка единственная в Украине сдала ВНО по французскому языку на 200 баллов

Во Франции девушка ни разу не была, но язык этой страны знает как родной.


://24tv.ua

Марина Харина изучает французский язык уже 11 лет. Ее школа специализируется на углубленном изучении этого языка. К ВНО девушка готовилась без репетиторов, а знания проверяла на олимпиадах.

Девушка не просто училась по учебникам, но и смотрела французские ток-шоу и переписывалась с другом из Франции. За такие старания выпускница получила максимум на тестах по французскому языку. Пожалуй, больше всего за девушку переживали ее учителя и родные.

Сама школьница объяснила, что языком увлекается, но без фанатизма. Девушка убеждена, что этот предмет ей понадобится на международном праве, которым мечтает овладеть.

Сейчас возможности на практике в разговоре попробовать французский случая у Марины не было. Девушка мечтает о путешествии во Францию и не исключает, что попадет туда уже как юрист, защищая чьи-то интересы.

Источник:   24tv.ua
 Тэги:  вно, харьков, тестирование, французский, оценка, владение
 
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