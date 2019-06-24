В Киевском районе прошел прием победителей олимпиад и конкурсов

Ежегодная встреча председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой с победителями всеукраинских ученических олимпиад и турниров прошла 21 июня в Харьковской общеобразовательной школе №5.
На прием были приглашены победители всеукраинских ученических олимпиад, Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и финальных этапов всеукраинских турниров, всего - 27 школьников, а также их наставники и родители.
Отметим, что в 2018/2019 учебном году учащиеся учреждений среднего образования Киевского района завоевали три первых места во всеукраинских ученических олимпиадах - по экономике, русскому языку и литературе, трудовому обучению и третье место - на олимпиаде по экологии.
Шесть призовых мест были заняты во Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины. 25 учеников представляли Киевский район и Харьков на финальных этапах всеукраинских ученических турниров, 20 из них стали победителями в турнирах юных экономистов, физиков, биологов, географов, изобретателей и рационализаторов.
Победителям вручили благодарности и подарки, а их родителям – благодарственные письма.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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