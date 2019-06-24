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24.06.2019  14:38   

В Киевском районе прошел прием победителей олимпиад и конкурсов

Ежегодная встреча председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой с победителями всеукраинских ученических олимпиад и турниров прошла 21 июня в Харьковской общеобразовательной школе №5.


// city.kharkov.ua

На прием были приглашены победители всеукраинских ученических олимпиад, Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и финальных этапов всеукраинских турниров, всего - 27 школьников, а также их наставники и родители.

Отметим, что в 2018/2019 учебном году учащиеся учреждений среднего образования Киевского района завоевали три первых места во всеукраинских ученических олимпиадах - по экономике, русскому языку и литературе, трудовому обучению и третье место - на олимпиаде по экологии.

Шесть призовых мест были заняты во Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины. 25 учеников представляли Киевский район и Харьков на финальных этапах всеукраинских ученических турниров, 20 из них стали победителями в турнирах юных экономистов, физиков, биологов, географов, изобретателей и рационализаторов.

Победителям вручили благодарности и подарки, а их родителям – благодарственные письма.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  олимпиада, харьков
 
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