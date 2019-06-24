24.06.2019 14:38

В Киевском районе прошел прием победителей олимпиад и конкурсов

Ежегодная встреча председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой с победителями всеукраинских ученических олимпиад и турниров прошла 21 июня в Харьковской общеобразовательной школе №5.



// city.kharkov.ua

На прием были приглашены победители всеукраинских ученических олимпиад, Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины и финальных этапов всеукраинских турниров, всего - 27 школьников, а также их наставники и родители.

Отметим, что в 2018/2019 учебном году учащиеся учреждений среднего образования Киевского района завоевали три первых места во всеукраинских ученических олимпиадах - по экономике, русскому языку и литературе, трудовому обучению и третье место - на олимпиаде по экологии.



Шесть призовых мест были заняты во Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины. 25 учеников представляли Киевский район и Харьков на финальных этапах всеукраинских ученических турниров, 20 из них стали победителями в турнирах юных экономистов, физиков, биологов, географов, изобретателей и рационализаторов.



Победителям вручили благодарности и подарки, а их родителям – благодарственные письма.