25.06.2019 11:11

Харьковские школьники второй год подряд продемонстрировали одни из лучших показателей по ВНО в Украине

По предварительным данным, дорога в любой вуз уже открыта для 15 абитуриентов региона, получивших максимальные 200 баллов на ВНО.



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Как сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, окончательные результаты ВНО будут известны в сентябре.

– Сейчас мы имеем результаты по всем предметам, кроме химии, истории и географии, – уточнил он.

Судя по предварительным результатам, Харьковщина обеспечивает потрясающие показатели.

– По Харьковскому региональному центру оценивания качества образования (а это Харьковская, Полтавская и Сумская области) уже 19 «200-балльных» выпускников, 15 из них – в Харьковской области, – сообщил Александр Сидоренко.

И что примечательно, львиная доля максимальных оценок – по математике, семь из них – по Харьковской области.

– Это говорит о том, что подтверждают свой высокий уровень лицеи и гимназии Харьковщины, – продолжает Александр Сидоренко. – В частности, физико-математический лицей № 27. Правда, в этом году по физике у них нет ни одной 200-балльной оценки, зато аж три – по математике, и все – у девочек. Также это выпускники Харьковского университетского лицея, Харьковского учебно-воспитательного комбината № 45, областной специализированной школы-интерната «Одаренность».

По математике порог в 11 баллов не преодолели 18% участников. «Двоечниками» по физике стали 15% абитуриентов. А максимального результата по этому предмету не достиг никто.

Три участника ВНО показали самый высокий результат при написании тестов по украинскому языку и литературе. Один из них является выпускником прошлых лет. Также максимума достигли нынешние выпускники Харьковского УВК № 8 и Чугуевского УВК № 5.

– Приятно удивил УВК № 8 Московского района, выпускник которого набрал 200 баллов по двум предметам! А до этого он вообще никогда не попадал в такие высокие рейтинги, – отметил Александр Сидоренко.

А вот 16% от общего количества участников ВНО язык и литературу не сдали, набрав менее 23 баллов.

По иностранному языку 200 баллов получил один участник, а 13% вчерашних школьников проходимый порог в 19 баллов не преодолели.

Биологию на 200 баллов сдали четверо выпускников харьковских школ, а 9% не прошли тест.

Всего в этом году в Харьковской области во внешнем независимом оценивании участвовали более 22 тысяч абитуриентов.

Напомним, в 2018 году 31 ученик из Харькова и области набрал максимальное количество баллов на ВНО, при этом 12 выпускников набрали 200 баллов сразу по двум предметам. Результат Харьковской области стал лучшим в Украине.