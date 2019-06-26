26.06.2019 15:41

Осужденным харьковских исправительных колоний вручили аттестаты об окончании образования

25 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» одиннадцать осужденных получили аттестаты о полном среднем образовании, в Темновской ИК №100 –тринадцать «выпускников».



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В Харьковской ИК торжественные мероприятия посетили учителя Харьковской вечерней (сменной) школы №5, которые вручили осужденным, в этом году закончили двенадцать классов, аттестаты о получении полного общего среднего образования.

В ИК №100 на торжествах приняли участие педагогический состав Васищевской общеобразовательной школы и администрация Темновской исправительной колонии.

Преподаватели пожелали заключенным вдохновения в будущем, а присутствующим, которые закончили одиннадцатый класс - сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания качества образования в следующем году.

Начальник государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)» Дмитрий Фендриков отметил, что получение среднего образования является конституционным правом каждого гражданина, даже лишенного свободы, а общеобразовательное обучение - одним из основных средств исправления и ресоциализации.