Осужденным харьковских исправительных колоний вручили аттестаты об окончании образования

25 июня 2019 в государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» одиннадцать осужденных получили аттестаты о полном среднем образовании, в Темновской ИК №100 –тринадцать «выпускников».
В Харьковской ИК торжественные мероприятия посетили учителя Харьковской вечерней (сменной) школы №5, которые вручили осужденным, в этом году закончили двенадцать классов, аттестаты о получении полного общего среднего образования.
В ИК №100 на торжествах приняли участие педагогический состав Васищевской общеобразовательной школы и администрация Темновской исправительной колонии.
Преподаватели пожелали заключенным вдохновения в будущем, а присутствующим, которые закончили одиннадцатый класс - сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания качества образования в следующем году.
Начальник государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)» Дмитрий Фендриков отметил, что получение среднего образования является конституционным правом каждого гражданина, даже лишенного свободы, а общеобразовательное обучение - одним из основных средств исправления и ресоциализации.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: