Выпускникам Харьковского медицинского университета вручили дипломы (ФОТО)

Церемония вручения дипломов выпускникам Харьковского национального медицинского университета прошла сегодня, 27 июня, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
Во время праздника председатель ученого совета ХНМУ Владимир Лесовой сообщил, что это уже 205-й выпуск врачей харьковской высшей медицинской школы.
«Это очень трогательное и важное событие для Харькова, Харьковской области и Украины в целом. Сегодня мы выпускаем около 1150 врачей, из которых 450 - иностранцы. Наши выпускники востребованы всегда и везде, поэтому я уверен, что все они теперь будут работать на благо своих стран, помогая людям сохранить здоровье», - отметил Владимир Лесовой.
Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан пожелала выпускникам успешной работы.
«Для Харькова, области и Украины получить сразу такое количество отлично подготовленных специалистов - очень важно и необходимо. Врач - это не просто профессия, а великая миссия. Отныне вы перестаете принадлежать себе, а начинаете принадлежать людям, которые будут обращаться к вам за помощью. И от того, как вы выполните эту миссию, как вы примените полученные знания, будет зависеть вся ваша жизнь и ваше будущее. Вам выпало серьезное жизненное испытание, и я вам желаю пройти его, высоко подняв голову, с достоинством, а также достичь в жизни всех поставленных целей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
После торжественной части и вручения дипломов с отличием выпускники принесли клятву Гиппократа.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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