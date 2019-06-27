27.06.2019 14:50

Выпускникам Харьковского медицинского университета вручили дипломы (ФОТО)

Церемония вручения дипломов выпускникам Харьковского национального медицинского университета прошла сегодня, 27 июня, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.



://city.kharkov.ua

Во время праздника председатель ученого совета ХНМУ Владимир Лесовой сообщил, что это уже 205-й выпуск врачей харьковской высшей медицинской школы.



«Это очень трогательное и важное событие для Харькова, Харьковской области и Украины в целом. Сегодня мы выпускаем около 1150 врачей, из которых 450 - иностранцы. Наши выпускники востребованы всегда и везде, поэтому я уверен, что все они теперь будут работать на благо своих стран, помогая людям сохранить здоровье», - отметил Владимир Лесовой.



Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан пожелала выпускникам успешной работы.



«Для Харькова, области и Украины получить сразу такое количество отлично подготовленных специалистов - очень важно и необходимо. Врач - это не просто профессия, а великая миссия. Отныне вы перестаете принадлежать себе, а начинаете принадлежать людям, которые будут обращаться к вам за помощью. И от того, как вы выполните эту миссию, как вы примените полученные знания, будет зависеть вся ваша жизнь и ваше будущее. Вам выпало серьезное жизненное испытание, и я вам желаю пройти его, высоко подняв голову, с достоинством, а также достичь в жизни всех поставленных целей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



После торжественной части и вручения дипломов с отличием выпускники принесли клятву Гиппократа.