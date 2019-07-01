01.07.2019 17:41

В первые часы регистрации поступающие уже создали более 15 тысяч электронных кабинетов: комментарии МОН

Сегодня в 9 утра началась регистрация электронных кабинетов поступающих - к полудню их уже было создано 15255.



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Это почти вдвое больше, чем поступающие зарегистрировали в прошлом году по состоянию на 14 часов первого дня работы электронных кабинетов. Об этом шла речь во время пресс конференции по старту вступительной кампании сегодня, 1 июля 2019 года, в помещении МОН.

«Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. Так, 1 июля - старт регистрации электронных кабинетов и загрузки в них документов, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля продлится также проведение творческих конкурсов », - сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Подача заявлений завершится в 18 часов 22 июля для поступающих на основе лишь сертификатов ВНО и творческих конкурсов, составленных 1-10 июля. В то же время до 18 часов 16 июля надо будет подать заявления тем лицам, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

«То есть поступающие будут иметь 22 дня, чтобы открыть свои электронные кабинеты, и 12 дней, чтобы подать электронные заявления. Поэтому я хочу подчеркнуть - не надо пытаться все сделать в первый день и перегружать систему, у всех будет достаточно времени », - отметила министр.

26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих на бюджет, и до 31 июля они должны будут принести необходимые документы в вузы. До 12 часов 1 августа продлится зачисление на бюджетные места, а на контракт зачисления будет возможно до 30 сентября. К этому же времени можно будет создавать электронные кабинеты.

Заявления в электронной форме надо подавать поступающим на бакалавра, сквозного магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) и младшего специалиста на базе 11 классов. (Кроме определенных случаев, определенных Условиями приема в вузы).

Чтобы создать кабинет, поступающий должен указать следующие данные:

адрес электронной почты, к которой имеет доступ (устанавливается как логин кабинета)

пароль для входа в кабинет

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО - 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019

серию и номер документа о полном общем среднем образовании

средний балл приложения к указанному документу

Подробные пошаговые инструкции по регистрации электронных кабинетов ранее были размещены на сайте МОН.

Также на ресурсах Министерства можно найти ответы на часто задаваемые вопросыабитуриентов, видеорозьяснення и инфографику .

С 24 июня начали работать горячие линии и приемная граждан по вступлению 2019.

Отдельно Лилия Гриневич напомнила, что МОН в партнерстве с аналитическим центром CEDOS разработали советы для поступающих о выборе университета и специальности. Это - чеклист с комментариями, состоит из 3 блоков:

Выбор специальности: почему важно проверять проходной и средний балл прошлого года, ознакомиться с содержанием программы и тому подобное.

Выбор университета: о чем спросить нынешних студентов / студенток вуза, которые проходные баллы должны быть в заведении и тому подобное.

За рубежом: на какие факторы нужно учитывать, если вы решили получать высшее образование за пределами Украины.

Ранее, 3 июня 2019 года, по всей Украине начали работу образовательные центры (ВЦ) «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» - она продлится до 27 сентября. Через центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и Профтех по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.