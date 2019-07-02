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02.07.2019  09:03   

Харьковских студентов проверят на знание иностранных языков

2 июля пройдет единый экзамен по иностранному языку для поступления в магистратуру.


// facebook

Сегодня, 2 июля, более 65 тысяч поступающих на обучение в магистратуру будут проходить единственный вступительный экзамен по иностранному языку. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Основная сессия ЕВЭ будет проводиться в две смены (начало первой смены - в 10:00, второй - в 14:00).

Допуск абитуриентов в пункт тестирования будет начат в 9:15/в 13:15 и прекращен за 10 минут до начала тестирования.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

  • экзаменационного листа;
  • оригинала документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе)
  • приглашения-пропуска.

В случае отсутствия экзаменационного листа и/или документа, название, серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листке, поступающего не будет допущен в пункт тестирования.

Адреса пунктов тестирования и время начала экзамена указаны в приглашениях-пропусках, размещенных в «Кабинете участника ЕФВВ/ЕВИ». Доступ в кабинет участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.

На составление ЕВЭ будет отведено 60 минут. Общее количество заданий - 42. Тест состоит из двух частей: часть «Чтение» содержит 22 задания; часть «Использование языка» содержит 20 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста - 42.

Результаты основной сессии ЕВИ будут размещены на информационных страницах абитуриентов в «Кабинете участника ЕФВВ/ЕВЭ» не позднее чем за 14 календарных дней со дня проведения тестирования.

Источник:   Украинский центр оценивания качества образования.
 Тэги:  экзамен, магистратура, харьков, студенты, проверка
 
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