04.07.2019 17:20

Поступающие в Харьковские ВУЗы могут повысить свой балл с помощью трех коэффициентов

Абитуриенты Харьковских ВУЗов используют региональный повышающий коэффициент 1,02 и несколько других.



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Во время вступительной кампании 2019 года, как и в прошлом году, есть 3 корректирующие коэффициенты: сельский, региональный и отраслевой. На них умножаться конкурсный балл определенных категорий поступающих. Соответствующее разъяснение дал Директорат высшего образования и образования взрослых МОН сегодня, 4 июля 2019 года, в связи с началом активной фазы вступительной кампании.

Так, претендовать на сельский коэффициент (СК) могут те, кто в год поступления закончили школу на территории села и зарегистрированы в деревне. СК равен 1,02 для всех таких абитуриентов, а также 1,05 для поступающих на специальности, которым уделяется особое государственная поддержка.

Перечень школ, ученики которых имеют право на сельский коэффициент, загружены в ЕДЕБО. Поэтому в электронных кабинетах выпускников таких заведений автоматически появляется сообщение о возможности применения СК. Однако чтобы его получить, поступающий должен загрузить в электронный кабинет или добавить в бумажной заявления справку о месте регистрации. Ее форма есть в приложении 13 к Правилам регистрации места жительства, утвержденных постановлением КМУ от 2 марта 2016 № 207.

Важно, что в этом году не имеет значения, сколько времени поступающий зарегистрирован в деревне. Однако стоит обратить внимание, что СК не применяется для абитуриентов, окончивших школу или зарегистрированные на территории поселков.

Региональный коэффициент (РК) начисляется тем абитуриентам, которые выбирают вузы не в Киеве. Для 11 регионов РК равна 1.04. Это такие области: Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская. Во всех других случаях РК равен 1,02.

Отраслевой коэффициент (ГК) равен 1,02 и действует для поступающих на те специальности, которым уделяется особое государственная поддержка. Необходимо обратить внимание, что ГК применяется только для заявлений с первой и второй приоритетности.

Региональный и отраслевой коэффициенты начисляются поступающему автоматически, то есть для их получения ему не нужно делать никаких дополнительных действий.

Видеоразъяснение относительно коэффициентов можно посмотреть здесь .

Также в этом году впервые заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование / Педагогика» и 22 «Здравоохранение», которые заключили соглашение о отработки не менее 3 лет в селе или поселке городского типа.

Для таких поступающих предусмотрена квота-4, то есть отдельные места. Если их не хватит на всех таких абитуриентов, то будет задействован механизм первоочередного коэффициента и баллы абитуриента доумножат на 1,05.

Напоминаем, что в этом году 4 категории поступающих могут получить дополнительные баллы к своему конкурсного балла, но для их начисления есть определенные условия , которые обязательно надо учесть при подаче заявлений в вузы.