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05.07.2019  15:31   

Лицеисты из Харькова представят Украину на международном турнире юных физиков

Интеллектуальные соревнования с участием харковчан пройдут с 6 по 13 июля в Варшаве (Польша).


// ХОГА
Украину на турнире будет представлять команда Харьковского лицея № 161 «Импульс», которая стала победителем национального отбора – Всеукраинского турнира юных физиков.

Для турнира команды решают 17 исследовательских задач, которые публикуются почти за год до турнира. Затем на турнире команды докладывают решение задач друг другу и отстаивают в формате физбоев.

«Сейчас заканчиваем презентации, обсуждаем, как отвечать на вопросы, готовим вопросы докладчикам из других стран, -   рассказывает Заслуженный учитель Украины, доцент физического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Захар Майзелис, участвовавший в подготовке харьковской команды. - Тематика задач - самая разнообразная. Чаще всего они являются мультифизическими, сочетают несколько разделов физики. Поэтому задачи, с одной стороны, очень интересны школьникам, а с другой - дают возможность продемонстрировать все их знания».

В состав харьковской команды в этом году вошли пятеро участников – Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.

В пресс-службе Каразинского напоминают, что в прошлом году команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» получила серебряную медаль в полуфинале турнира, который проходил в Пекине (Китай).

Справка. Международный турнир юных физиков (International Young Physicists' Tournament, IYPT) - одно из самых престижных международных соревнований по физике для школьников, проходит с 1988 года в разных странах мира ежегодно. Во многих странах международному турниру юных физиков предшествуют национальные турниры, победители которых получают право представлять страну на международном уровне.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  школа, турнир, физика, харьков
 
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