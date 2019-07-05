05.07.2019 17:17

Харьковские студенты показали худшую явку на первый в истории Украины международный экзамен по основам медицины

Студенты 3 курса специальности «Медицина» впервые составляли международный экзамен по основам медицины (IFOM) как часть Единого государственного квалификационного экзамена.



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Экзамен проходил в 21 заведении высшего образования в течение 1-3 июля.

Несмотря на попытки саботировать IFOM разными способами, на сдачу экзамена появилась абсолютное большинство студентов:

88,7% из зарегистрированных студентов пришли на составление IFOM украинском языке в веб-формате - граждане Украины и небольшая часть иностранных студентов, сдавали экзамен украинский;

57,2% из зарегистрированных студентов появились на составление IFOM английском языке в веб-формате - граждане иностранных государств;

66,4% из зарегистрированных студентов появились на составление IFOM русском языке в бумажном (бланковому) формате - граждане иностранных государств.

Большинство студентов сдавали экзамен 1 июля - больше 8000 третьекурсников, 2 июля - более 3,5 тысячи, а 3 июля - 750 студентов. В то же время из пяти университетов, саботировали сдачи экзамена в первый день, три изъявили желание составить его на второй день.

Экзамен проводился в 21 заведении высшего образования.

Активно IFOM составляли украинском языке в веб-формате. Всего в тестировании приняли участие 7107 с 8012 зарегистрированных студентов. В основном экзамен в этом формате составляли граждане Украины, также была небольшая часть иностранных студентов.

Крайне низкие показатели явки лишь в двух ЗВО - в Харьковском национальном университете (29,7%) и Ивано-Франковском национальном медицинском университете (21,1%).

В большинстве медицинских ЗВО (14 из 21) явка студентов для сдачи IFOM в компьютерном формате украинский составила более 90%.

Показатели явки еще в четырех ЗВО (ХНМУ, УжНУ, ДМИТНМ, имеем) колебались в пределах 80-90%.

Ниже была явка иностранных студентов, сдавали экзамен в бумажной (бланковой) форме на русском языке - 66,4% (284 из 428 студентов). На экзамен не явился ни один из 54 иностранных русскоязычных студентов Сумского государственного университета. В Харьковском национальном университете - 2 из 36 зарегистрированных студентов.

100% иностранных студентов сдали экзамен на русском в Запорожском государственном медицинском университете и Винницком национальном медицинском университете.

На прохождение IFOM английском языке в веб-формате зарегистрировались 4442 иностранных студента, а пришли 2543, то есть 57,2%. Это - самый низкий показатель явки. Совсем не явились студенты Сумского государственного университета (0 из 292 зарегистрированных), В Харьковском национальном университете (13 из 601).

Среди иностранных студентов, которые сдавали экзамен на английском в веб-формате, явка более 90% была в 7 университетах с 21.

Те студенты, которые не появились на сдачу экзамена без уважительных причин, получат "0" баллов и смогут пересдать экзамен на деньги в августе, согласно графику Центра тестирования МОЗ Украины.

Напомним, что IFOM проверяет уровень профессиональной компетентности из фундаментальных дисциплин, содержит 160 вопросов и не имеет целью отчислить студентов.

В Украине экзамен администрируется Центром тестирования при МОЗ Украины совместно с Национальным советом медицинских экзаменаторов США (NBME). .

Результаты IFOM студенты получат 6 августа.

Позиция МОЗ Украины остается неизменной: качество медицинского образования требует прозрачной и честной оценки, ведь сегодняшние студенты - будущие врачи, которые будут нести ответственность за здоровье и жизнь украинского общества.