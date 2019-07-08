08.07.2019 13:59

На Харьковщину, к апогею лета завезли, только 44% учебников для начальной школы по программе НУШ

Министерством образования и науки Украины начато доставку в регионы новых учебников для учеников 2-го класса учреждений общего среднего образования.



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Большинство учебников по гуманитарным предметам.

По состоянию на пятое июля в Харьковщину поступило 36 наименований новых учебников для учеников 2-го класса в количестве 103 519 шт., что составляет 44,4% от общего количества.

Из них

украинский язык обучения -32 наименование, 80 959 шт .;

русский язык обучения - 4 наименования, 22 560 экз.

Также в область поступило долгожданные новые учебники по информатике для учащихся 5-го класса в количестве 22 204 шт.

С полным перечнем прибывших книг можно ознакомиться по ссылке.