На Харьковщину, к апогею лета завезли, только 44% учебников для начальной школы по программе НУШ

Министерством образования и науки Украины начато доставку в регионы новых учебников для учеников 2-го класса учреждений общего среднего образования.
Большинство учебников по гуманитарным предметам.
По состоянию на пятое июля в Харьковщину поступило 36 наименований новых учебников для учеников 2-го класса в количестве 103 519 шт., что составляет 44,4% от общего количества.
Из них
Также в область поступило долгожданные новые учебники по информатике для учащихся 5-го класса в количестве 22 204 шт.
С полным перечнем прибывших книг можно ознакомиться по ссылке.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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