Пара харьковчан представит Украину на престижной юбилейной международной олимпиаде по физике

С 07 по 15 июля в Израиле состоится 50-я Международная физическая олимпиада (IPhO).
На соревнования съедутся команды школьников со всего мира. В составе сборной Украины среди пяти участников - два представителя города Харькова, выпускники физико-математического лицея № 27.
Ковальчук Кирилл - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Всеукраинского турнира по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике.
Углам Анастасия - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике, II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по астрономии и астрофизики, победитель городского конкурса «Ученик года- 2019».
Юные физики выполнят задание теоретического и экспериментального туров олимпиады 09 и 11 июля соответственно.Результаты участия будут объявлены 14 июля.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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