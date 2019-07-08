Главная Новости Образование Пара харьковчан представит Украину на престижной юбилейной международной олимпиаде по физике
08.07.2019  14:20   

Пара харьковчан представит Украину на престижной юбилейной международной олимпиаде по физике

С 07 по 15 июля в Израиле состоится 50-я Международная физическая олимпиада (IPhO).


//kharkivosvita.net.ua

На соревнования съедутся команды школьников со всего мира. В составе сборной Украины среди пяти участников - два представителя города Харькова, выпускники физико-математического лицея № 27.

   Ковальчук Кирилл - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Всеукраинского турнира по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике.

   Углам Анастасия - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике, II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по астрономии и астрофизики, победитель городского конкурса «Ученик года- 2019».

   Юные физики выполнят задание теоретического и экспериментального туров олимпиады 09 и 11 июля соответственно.Результаты участия будут объявлены 14 июля.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  олимпиада, лицей, харьков, израиль, юбилей
 
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