08.07.2019 14:20

Пара харьковчан представит Украину на престижной юбилейной международной олимпиаде по физике

С 07 по 15 июля в Израиле состоится 50-я Международная физическая олимпиада (IPhO).



//kharkivosvita.net.ua

На соревнования съедутся команды школьников со всего мира. В составе сборной Украины среди пяти участников - два представителя города Харькова, выпускники физико-математического лицея № 27.

Ковальчук Кирилл - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Всеукраинского турнира по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике.

Углам Анастасия - лауреат стипендии Президента Украины, победитель, Всеукраинских ученических олимпиад по физике, Открытой физико-математической олимпиады Ришельевского лицея, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по физике, II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по астрономии и астрофизики, победитель городского конкурса «Ученик года- 2019».

Юные физики выполнят задание теоретического и экспериментального туров олимпиады 09 и 11 июля соответственно.Результаты участия будут объявлены 14 июля.