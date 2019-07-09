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09.07.2019  13:05   

Минздрав обнародовал условия госзаказа для харьковских медицинских ВУЗов

Минздрав не прадоставил ни одного бюджетного места для медиков-психологов


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В 2019 году правительство намерено заплатить медицинским ВУЗам за обучение 4509 студентов. Такое предложение 8 июля Минздрав направил коллегам из Министерства экономического развития. Львиная доля из указанного числа - магистры.

Чиновники посчитали, что стране нужны такие специалисты:

Для уровня «магистр»

  • Медицина – 4000 студентов.
  • Педиатрия – 351.
  • Стоматология – 74.
  • Фармация, промышленная фармация – 39 человек.
  • Медицинская психология – 0.

Для уровня «бакалавр»

  • Медсестры – 35.
  • Физиотерапевты, эрготерапевты – 10.

Одновременно с этим Минздрав направил обращение в Минобразования, предоставив цифры по максимальному объему госзаказа в разрезе отдельных университетов. Впрочем, речь идет о граничных показателях (сколько физически может принять то или иное учреждение), а не о четко установленном требовании под каждый ВУЗ.

Единственный медуниверситет, не подал официального легитимного обращения, - ОНМедУ. Соответственно, в этом медуниверситете на 2019 не предусмотрено ни одного места по госзаказу. 

Напомним, как и в прошлом году, места не закреплены за конкретными вузами, они будут распределяться по процедуре «широкого конкурса». Это означает, что ВУЗы, в которых подали заявления больше абитуриентов, получат больше мест по госзаказу. В своем электронном кабинете поступающие могут расставить приоритеты обучения от 1 до 7, где 1 - это и специальность, на которой они хотят учиться больше. Так называемый принцип, когда «место идет за студентом».

Источник:   Минздрав Украины
 Тэги:  студент, госзаказ, харьков, медик, правила, моз
 
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