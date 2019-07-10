10.07.2019 09:34

Как школы и садики Харькова готовы к новому учебному году

Подготовка к новому учебному году – вопрос №1 в стране. Ему біло посвящено селекторное совещание, в котором приняли участие все регионы и города Украины, которые держали ответ по уже проведенной работы и запланированных мероприятий.



// izvestia.kharkov.ua

Подготовка к функционированию Новой украинской школы, обновление ее материально-технической базы, обеспечение местами в дошкольных учреждениях, а также развитие системы профтехобразования и инклюзивного пространства - это основные вопросы, которым была посвящена всеукраинское совещание под председательством Премьер-министра Украины.

Замечаний к работе города Харькова в этом направлении не было. ведь, как отмечает директор Департамента образования Ольга Деменко, сегодня подготовительный процесс учебных заведений к новому учебному году ведется полным ходом.



Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета:

Получено серьёзное финансирование из госбюджета, город выделил почти 10 миллионов на материальное обеспечение Новой украинской школы – это закупка мебели, дидактических материалов, компьютерного оборудования. Сразу хочу сказать, нами освоено уже 50% финансирования, т.е не вызывает опасений, что к 1 сентября первые классы будут обеспечены всем необходимым для обучения в школе.



Решается вопрос и по обеспечению детей местами в детсадах. За последние 8 лет в Харькове было открыто 26 новых садиков. И этот год не является исключением будет открыто еще два новых дошкольных учреждения и 15 дополнительных групп в уже действующих. Кроме того, в планах закупка двухсот единиц технологического оборудования, ремонт кровель в 164-х школах и продолжение работы по установке игровых площадок и реконструкции стадионов.



Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского горсовета:

Устанавливаются новые детские площадки в детских садах, их уже установлено 64, будет установлено ещё 20. На 1 сентября в каждой второй школе города Харькова будет современный школьный стадион. Сейчас стадионов у нас уже сделано 76 и ещё 22 будет сделано к началу учебного года. Мы начали подобный процесс и в детских садах. Сейчас 10 детсадов имеют свои министадионы и ещё 5 министадионов появятся в этом году. Работа огромная. Конечно город уделяет первостепенное значение работе учебных учреждений.



И главное, отмечает Ольга Деменко, есть результат. Харьковские школьники показали лучшие достижения во Всеукраинских турнирах, олимпиадах и конкурсах Малой академии наук и сегодня занимают первые позиции среди городов и областей страны. Более того именно харьковская выпускница стала рекордсменкой сложив все три теста ВНО на 200 баллов.