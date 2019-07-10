В Харькове стартовал прием заявлений в вузы - комментарии специалиста МОН

Начался прием заявлений в вузы Первой столицы для поступления на бакалавра и сквозного магистра
Приемные комиссии 37 высших учебных заведений Харьковской области всех форм собственности ( 24 университета, 7 академий и 6 институтов) осуществляют прием заявлений и документов от поступающих на основе полного общего среднего образования.
Большинство поступающих должны подавать документы в электронной форме через собственные кабинеты на сайте . Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра.
«Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию », - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
В частности, необходимо проверить, загружены правильные файлы:
Проверить в кабинете также нужно:
В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.
Источник финансирования поступающий выбирает при подаче каждого заявления. Вообще есть 2 опции:
В каждом заявлении, поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает приоритетность подачи - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая. Таким образом он обозначает, на которые конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить всего - им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательными - для них указываются пониженная приоритетность.
«Приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа« понимал », в какой последовательности надо рассматривать заявления абитуриента. Рассматриваются абсолютно все заявления. И на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность - больше ничего. Ни представлении, ни размер конкурсного балла на это не влияют », - отметил Олег Шаров.
Если поступающий аннулирует заявления с первыми приоритетности, то самой у него будет следующая приоритетность. Например, заявления из приоритетности 1 и 2 отменены, следовательно, самая высокая - 3. Именно с нее начнется рассмотрение заявлений поступающего, и это заявление будет рассматриваться одновременно на уровне первой приоритетности других абитуриентов.
Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрирована в заведении, абитуриент может ее отменить и подать вместо нее новую. Но если заявление уже зарегистрирована, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.
Отследить весь процесс прохождения своего заявления абитуриент может через ее статус, который будет меняться в электронном кабинете. Статусы могут быть следующими:
Подробная инструкция по представлению электронных заявлений размещена по ссылке .
Также можно посмотреть видео: https://youtu.be/jlUj4lAUpYI.
Есть небольшой процент абитуриентов, подающих заявления в бумажной форме в приемные комиссии вуза. Это те, кто:
Напоминаем, что на утро 10 июля было зарегистрировано более 138 тыс. Электронных кабинетов поступающих, это почти 90% от ожидаемого количества этого года. Регистрировать кабинеты и подавать через них заявления можно будет до 18 часов 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и / или творческими конкурсами, составленными из 1 до 10 (12) июля, и до 16 июля - для поступающих по собеседованию, экзаменами или творческими конкурсами.
26 июля абитуриенты будут знать, получили бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления. 1 августа состоится зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародования списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.
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