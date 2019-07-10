10.07.2019 11:11

В Харькове стартовал прием заявлений в вузы - комментарии специалиста МОН

Начался прием заявлений в вузы Первой столицы для поступления на бакалавра и сквозного магистра



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Приемные комиссии 37 высших учебных заведений Харьковской области всех форм собственности ( 24 университета, 7 академий и 6 институтов) осуществляют прием заявлений и документов от поступающих на основе полного общего среднего образования.

Большинство поступающих должны подавать документы в электронной форме через собственные кабинеты на сайте . Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра.

«Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию », - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, необходимо проверить, загружены правильные файлы:

приложения к документу об образовании;

фото поступающего;

справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

Проверить в кабинете также нужно:

правильно вами рассчитан средний балл

совпадают баллы ВНО, отображаемых в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;

правильно указан номер мобильного;

правильно определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

Источник финансирования поступающий выбирает при подаче каждого заявления. Вообще есть 2 опции:

Бюджет, а в случае неполучения рекомендации также на контракт; Исключительно на контракт.

В каждом заявлении, поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает приоритетность подачи - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая. Таким образом он обозначает, на которые конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить всего - им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательными - для них указываются пониженная приоритетность.

«Приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа« понимал », в какой последовательности надо рассматривать заявления абитуриента. Рассматриваются абсолютно все заявления. И на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность - больше ничего. Ни представлении, ни размер конкурсного балла на это не влияют », - отметил Олег Шаров.

Если поступающий аннулирует заявления с первыми приоритетности, то самой у него будет следующая приоритетность. Например, заявления из приоритетности 1 и 2 отменены, следовательно, самая высокая - 3. Именно с нее начнется рассмотрение заявлений поступающего, и это заявление будет рассматриваться одновременно на уровне первой приоритетности других абитуриентов.

Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрирована в заведении, абитуриент может ее отменить и подать вместо нее новую. Но если заявление уже зарегистрирована, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.

Отследить весь процесс прохождения своего заявления абитуриент может через ее статус, который будет меняться в электронном кабинете. Статусы могут быть следующими:

Зарегистрировано в Единой базе - подтверждение факта подачи электронного заявления в избранный вуз;

Требует уточнения поступающим - заявление принято к рассмотрению вузом, но данные нуждаются в уточнении (какие именно - отмечает ЗВО)

Отменено поступающим - заявление отменено к присвоению статусов «Зарегистрировано в учебном заведении» и «Требует уточнения поступающим» (в таком случае возможно отменить заявление на бюджет без потери приоритета и подать вместо нее новую)

Зарегистрировано в учебном заведении - заявление принято к рассмотрению;

Допущено к конкурсу - заявление допущено к участию в конкурсе;

Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц);

Отказано учебным заведением - заявление не допущено к участию в конкурсе на основании решения приемной комиссии;

Отменено учебным заведением - заявление отменено учебным заведением по решению приемной комиссии (в случае выявления технических ошибок, сделанных при внесении данных в Единую базу)

Рекомендован к зачислению - поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на бюджетное место;

Рекомендован к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц);

Включено в приказ - поступающего зачислены на обучение в учреждения высшего образования;

Включено с приказом (обучение за средства физических и юридических лиц).

Подробная инструкция по представлению электронных заявлений размещена по ссылке .

Также можно посмотреть видео: https://youtu.be/jlUj4lAUpYI.

Есть небольшой процент абитуриентов, подающих заявления в бумажной форме в приемные комиссии вуза. Это те, кто:

вступают по собеседованию, экзаменами, квотами 1, 2, квоте для иностранцев;

имеют расхождения в данных в ЕДЕБО и в школьном свидетельстве (аттестате), сертификате ВНО;

поступают для повторного обучения за бюджетные средства;

имеют право на первоочередное зачисление (соглашение об отработке врачом или учителем в селе)

подают иностранный документ об образовании;

являются иностранцами или лицами без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

подают документ об образовании старого образца (изготовлен не по фотополимерными технологиям);

могут получить дополнительные баллы для поступления на специальности "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт" (призеры и победители чемпионатов Европы и чемпионатов мира, Всемирной Гимназиады, победители чемпионатов Украины по олимпийским видам спорта);

подают заявление после окончания срока работы электронных кабинетов;

не могут зарегистрировать электронный кабинет или подать электронное заявление по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.

Напоминаем, что на утро 10 июля было зарегистрировано более 138 тыс. Электронных кабинетов поступающих, это почти 90% от ожидаемого количества этого года. Регистрировать кабинеты и подавать через них заявления можно будет до 18 часов 22 июля для поступающих по сертификатам ВНО и / или творческими конкурсами, составленными из 1 до 10 (12) июля, и до 16 июля - для поступающих по собеседованию, экзаменами или творческими конкурсами.

26 июля абитуриенты будут знать, получили бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления. 1 августа состоится зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародования списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.