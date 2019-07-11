Институт военных юристов появится в Харькове

Скоро в семействе учебных заведений военного образования появится еще один институт
Вуз будет создан на базе военно-юридического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, сообщил заместитель руководителя Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины полковник Вадим Артамощенко, пишет Defense Express.
Возможно, военно-юридический институт Национального юридического университета начнет свою деятельность уже с 1 сентября текущего года. Ожидается, что после вступительных испытаний, которые сейчас начинаются, в нем будут учиться около 300 курсантов.
По словам Шубина , сейчас идут организационные мероприятия по выполнению соответствующего постановления Кабинета министров и формируются штаты будущего института.
Справка. Военно-юридический факультет был создан постановлением Кабинета Министров Украины от 22 января 1998 года. За 20 лет своего существования военно-юридический факультет подготовил около 1200 военных юристов, которые пополнили ряды Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и других силовых ведомств.
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