11.07.2019 15:25

Харьковские лицеисты подтвердили статус вице-чемпиона планеты в олимпиаде по физике

Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевали серебро на Международном турнире юных физиков в Варшаве. В прошлом году лицеисты получили серебряную медаль в полуфинале турнира, который проходил в Пекине (Китай).



// kharkivosvita.net.ua

Представляла Украину на турнире команда Харьковского лицея № 161 «Импульс» - победитель национального отбора - Всеукраинского турнира юных физиков.

Церемония награждения харьковской команды состоится 12 июля в Варшаве.

В состав харьковской команды в этом году вошли пятеро участников - Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.

Турнир считается одним из самых сложных научных конкурсов в мире. Международный оргкомитет публикует 17 задач за год до соревнования, часто для их разрешения требуется знание смежных дисциплин.

Во время подготовительного периода участники проводят эксперименты, разбирают теорию, консультируются у экспертов и готовят доклад, который презентуется в самом турнире.

В ходе соревнований проводятся дискуссии, которые называются «физическими боями».

Каждая команда во время олимпиады по очереди выступает в одной из четырех ролей: докладчика, оппонента, рецензента и наблюдателя.

После пяти отборочных боев определяются финалисты, которые принимают участие в заключительной дискуссии.

На олимпиаде в Польше учащиеся получили серебро, а в общемировом зачете этого года улучшили прошлогодний командный результат, поднявшись с 9-й на 7-ю позицию.