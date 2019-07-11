Харьковские лицеисты подтвердили статус вице-чемпиона планеты в олимпиаде по физике

Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевали серебро на Международном турнире юных физиков в Варшаве. В прошлом году лицеисты получили серебряную медаль в полуфинале турнира, который проходил в Пекине (Китай).
Представляла Украину на турнире команда Харьковского лицея № 161 «Импульс» - победитель национального отбора - Всеукраинского турнира юных физиков.
Церемония награждения харьковской команды состоится 12 июля в Варшаве.
В состав харьковской команды в этом году вошли пятеро участников - Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.
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«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
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