Главная Новости Образование Харьковские лицеисты подтвердили статус вице-чемпиона планеты в олимпиаде по физике
11.07.2019  15:25   

Харьковские лицеисты подтвердили статус вице-чемпиона планеты в олимпиаде по физике

Команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» завоевали серебро на Международном турнире юных физиков в Варшаве. В прошлом году лицеисты получили серебряную медаль в полуфинале турнира, который проходил в Пекине (Китай).


// kharkivosvita.net.ua

Представляла Украину на турнире команда Харьковского лицея № 161 «Импульс» - победитель национального отбора - Всеукраинского турнира юных физиков.

Церемония награждения харьковской команды состоится 12 июля в Варшаве.

 В состав харьковской команды в этом году вошли пятеро участников - Владимир Мащиц, Семен Кононенко, Илья Шкирко, Илья Хорошко, Дарья Гончар.

 Турнир считается одним из самых сложных научных конкурсов в мире. Международный оргкомитет публикует 17 задач за год до соревнования, часто для их разрешения требуется знание смежных дисциплин. 
Во время подготовительного периода участники проводят эксперименты, разбирают теорию, консультируются у экспертов и готовят доклад, который презентуется в самом турнире.
 В ходе соревнований проводятся дискуссии, которые называются «физическими боями». 
Каждая команда во время олимпиады по очереди выступает в одной из четырех ролей: докладчика, оппонента, рецензента и наблюдателя. 
После пяти отборочных боев определяются финалисты, которые принимают участие в заключительной дискуссии.
На олимпиаде в Польше учащиеся получили серебро, а в общемировом зачете этого года улучшили прошлогодний командный результат, поднявшись с 9-й на 7-ю позицию.

 

Тэги:  лицей, харьков, физика, олимпиада, повтор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.07 Образование Пара харьковчан представит Украину на престижной юбилейной международной олимпиаде по физике 13.05 Культура и Туризм Рисунок юного харьковского лицеиста поддержали десятки тысяч украинцев 20.04 Общество В лицее прошел показательный День гражданской защиты (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 54-летний мужчина. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 