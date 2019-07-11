В харьковской колонии заметили ведущего сотрудника харьковского университета

Представитель харьковского университета проверил правильность ВНО в колонии и рассказал потенциальным абитуриенткам-заключенным об особенностях вступительной кампании 2019.
10 июля 2019 в государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» с рабочим визитом посетил директор Центра последипломного образования Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Михаил Татаринов.
Рабочий визит состоялся с целью наблюдения за условиями проведения внешнего независимого оценивания в общеобразовательной школе.
Михаил Викторович рассказал осужденным женщинам об условиях поступления и правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения Украины в 2019 году.
Также, диркетро Центра последипломного образования ознакомился с ведением деловой документации в части методической работы, ведение классных журналов преподавателями Харьковской вечерней (сменной) школы I-III ст. №5 Московского района Харьковского городского совета Харьковской области.
Начальник колонии Андрей Явтушенко отметил, что руководству общеобразовательной школы пригодятся предоставлене представителем харьковского Университета рекомендации в направлении организации учебно-воспитательного процесса осужденных в следующем 2019/2020 учебном году.
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