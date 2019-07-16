Старшеклассник харьковской гимназии представит Украину на юбилейной международной олимпиаде по биологии

С 14 по 21 июля в Сейд (Венгрия) проходит 30 Международная олимпиада по биологии.
Первую столицу в составе сборной команды Украины будет представлять Оганов Руслан, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 47, победитель Всеукраинской олимпиады по биологии, II этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников членов МАН, победитель в личном первенстве финального этапа турнира юных биологов.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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