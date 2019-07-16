Главная Новости Образование Старшеклассник харьковской гимназии представит Украину на юбилейной международной олимпиаде по биологии
16.07.2019  16:35   

Старшеклассник харьковской гимназии представит Украину на юбилейной международной олимпиаде по биологии

С 14 по 21 июля в Сейд (Венгрия) проходит 30 Международная олимпиада по биологии.


// kharkivosvita.net.ua

Первую столицу в составе сборной команды Украины будет представлять Оганов Руслан, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 47, победитель Всеукраинской олимпиады по биологии, II этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников членов МАН, победитель в личном первенстве финального этапа турнира юных биологов.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  олимпиада, биология, харьков, гимназия, старшеклассник
 
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