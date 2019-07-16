Главная Новости Образование В городе Бат юный харьковчанин участвует в математическом battle на 60-й международной математической олимпиаде
16.07.2019  17:19   

В городе Бат юный харьковчанин участвует в математическом battle на 60-й международной математической олимпиаде

С 11 по 22 июля 2019 в г. Бат (Великобритания) продолжается борьба на 60 Международной математической олимпиаде - International Mathematical Olympiad (ИМО).


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Город Харьков в составе сборной команды Украины представляет Войтович Александр, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27, лауреат стипендии Президента Украины, победитель Romanian Master of Mathematics - 2019 (серебро), Всеукраинских олимпиад по математике, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по математике. 

На ИМО будет выступать впервые.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  математика, олимпиада, лицей, харьков, международная
 
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