В городе Бат юный харьковчанин участвует в математическом battle на 60-й международной математической олимпиаде

С 11 по 22 июля 2019 в г. Бат (Великобритания) продолжается борьба на 60 Международной математической олимпиаде - International Mathematical Olympiad (ИМО).
Город Харьков в составе сборной команды Украины представляет Войтович Александр, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27, лауреат стипендии Президента Украины, победитель Romanian Master of Mathematics - 2019 (серебро), Всеукраинских олимпиад по математике, финального этапа Всеукраинской интернет-олимпиады по математике.
На ИМО будет выступать впервые.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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