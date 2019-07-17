«ВНО в магистратуру»: для поступающих в харьковские ВУЗы проведут третью сессию единого вступительного экзамена по иностранному языку

Для поступающих в магистратуру, которые хотят повторно сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, в ноябре проведут специальную третью сессию.
Соответствующий приказ МОН был опубликован сегодня , 17 июля 2019 (в приложении).
Регистрация вторая сессия пройдет с 7 по 15 октября, а сам экзамен состоится 5 ноября. Пункты проведения ЕВИ кроме Харькова создадут в еще в 8 городах - Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне.
Для регистрации поступающему нужно будет обратиться в приемную комиссию одного из вузов, куда он планирует вступить. Важно, что перед этим обязательно необходимо уточнить, предусмотренные Правилами приема ЗВО дополнительные сроки приема заявлений, конкурсного отбора и зачисления в магистратуру.
Результаты третьей сессии ЕВИ можно будет использовать для поступления 2019 только на контракт.
Поступающие также должны обратить внимание, что, в отличие от основной и дополнительной сессий, третья сессия будет платной - стоимость отдельно определит Украинский центр оценивания качества образования. Предполагается, что она будет на уровне пробного тестирования ВНО для школьников.
Напоминаем, что единственный вступительный экзамен по иностранному языку в форме ВНО должны составлять поступающие в магистратуру специальностей отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности 035 «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Право», «Сфера обслуживание »,« Международные отношения »,« Культура и искусство »(кроме художественных специальностей),« Богословие »,« управление и администрирование »,« Информационные технологии »,« Публичное управление и администрирование ».
Основная сессия ЕВИ состоялась 2 июля 2019 , в ней приняли участие более 55 тыс. Абитуриентов.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
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