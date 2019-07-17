17 июля в 15 часов на официальном сайте разместят данные для школьников, сдававших дополнительную сессию ВНО - комментарии замминистра

Выпускники школ, сдавали ВНО на дополнительной сессии, получат документы об образовании вовремя и успеют подать заявления в вузы
Результаты ГНА в форме ВНО по дополнительной сессии будут размещены в электронных кабинетах школ сегодня, 17 июля 2019 года, с 15 часов. Таким образом школы уже сегодня смогут заказать свидетельства об образовании для тех выпускников, проходивших тестирование на дополнительной сессии. После получения заказа документы изготавливать в течение суток и передавать на места.
Соответствующее разъяснение предоставляет МОН в связи с обращениями абитуриентов, которые составляли ГНА в форме ВНО на дополнительной сессии.
«Выпускникам и их родителям не стоит волноваться - все идет по плану. Результаты ВНО по дополнительной сессии будут размещены даже раньше, чтобы школы делали заказ. Поступающие, проходивших дополнительную сессии ВНО, успеют получить свидетельства и подать заявления в вузы, прием которых продолжается до 18 часов 22 июля », - отметил заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий.
Чтобы со стороны школ не возникло задержек с заказом документов, МОН дополнительно разослало письмо на места. В нем говорится о том, что школы и органы управления образованием имеют заказать свидетельства, в которые необходимо внести результаты дополнительных сессий, до 12 часов 18 июля.
Напоминаем, что на утро 17 июля абитуриенты уже подали более 660 тыс. Электронных заявлений в вузы.
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