Сегодня завершается срок подачи заявлений о вступлении в вузы Харькова

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения Первой столицы для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля.
Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО, творческих конкурсов, составленных с 1 по 10 июля, для желающих учиться на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Согласно календарному плану МОН, следующие этапы будут проходить так:
Напомним, поступающие подали в вузы уже более миллиона заявлений.
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