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22.07.2019  10:56   

Сегодня завершается срок подачи заявлений о вступлении в вузы Харькова

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения Первой столицы для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля.


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Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО, творческих конкурсов, составленных с 1 по 10 июля, для желающих учиться на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Согласно календарному плану МОН, следующие этапы будут проходить так:

  • обнародование рейтингового списка поступающих за ВНО и квотами 1, 3, 4 - до 26 июля;
  • выполнение требований зачисления на бюджетные места - до 18:00 31 июля;
  • зачисление на бюджетные места - не позднее 12:00 1 августа;
  • обнародование списка рекомендованных на контракт - не ранее 1 августа;
  • перевод на вакантные бюджетные места - не позднее 9 августа.

Напомним, поступающие подали в вузы уже более миллиона заявлений.

Источник:   УНН
 Тэги:  поступление, харьков, вуз, подача документов
 
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