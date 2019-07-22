22.07.2019 10:56

Сегодня завершается срок подачи заявлений о вступлении в вузы Харькова

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения Первой столицы для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля.



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Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО, творческих конкурсов, составленных с 1 по 10 июля, для желающих учиться на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Согласно календарному плану МОН, следующие этапы будут проходить так:

обнародование рейтингового списка поступающих за ВНО и квотами 1, 3, 4 - до 26 июля;

выполнение требований зачисления на бюджетные места - до 18:00 31 июля;

зачисление на бюджетные места - не позднее 12:00 1 августа;

обнародование списка рекомендованных на контракт - не ранее 1 августа;

перевод на вакантные бюджетные места - не позднее 9 августа.

Напомним, поступающие подали в вузы уже более миллиона заявлений.