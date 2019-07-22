На Международной математической олимпиаде харьковский школьник занял второе место

Ученик Харьковского физико-математического лицея № 27 завоевал серебряную медаль 60-й Международной ученической математической олимпиады.
Олимпиада проходила с 11 по 22 июля в городе Бат (Великобритания). В ней принял участие 621 ученик из 112 стран мира. Украину представляли шесть школьников.
По итогам соревнований, учащийся Харьковского физико-математического лицея №27 Александр Войтович завоевал серебряную награду.
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