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22.07.2019  14:02   

На Международной математической олимпиаде харьковский школьник занял второе место

Ученик Харьковского физико-математического лицея № 27 завоевал серебряную медаль 60-й Международной ученической математической олимпиады.


// city.kharkov.ua

Олимпиада проходила с 11 по 22 июля в городе Бат (Великобритания). В ней принял участие 621 ученик из 112 стран мира. Украину представляли шесть школьников.

По итогам соревнований, учащийся Харьковского физико-математического лицея №27 Александр Войтович завоевал серебряную награду.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, олимпиада, харьков
 
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