Когда будут рекомендации на бюджет и что делать для зачисления в вузы Харькова

22 июля 2019 года, завершается прием заявлений абитуриентов на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления на базе 11 классов.
Большинство поступающих подает заявления в электронной форме. Сейчас электронных заявлений зарегистрировано почти 920 000, а также создан 166,5 тыс. Электронных кабинетов.
Всем поступающим обязательно необходимо проверить статус своих заявлений в персональном кабинете. В конкурсном отборе будут участвовать только те заявления, статус которых:
Если к концу 23 июля определенная заявление поступающего не будет такого статуса, то ему надо срочно обратиться в приемную комиссию вуза.
26 июля абитуриенты узнают, получили место государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которой будет рекомендация на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».
Для зачисления на место бюджета такие поступающие должны до 18 часов 31 июля лично принести оригиналы документов в вуз:
Зачисление продлится до 12:00 1 августа.
Важно, что абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению, не получат бюджетное место 2019 года.
В тех поступающих, не получат никакой рекомендации на бюджет 26 июля, статус напротив всех заявлений останется «Допущено к конкурсу». Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)». Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений - поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какую именно предложение выбрать. Для вступления также надо будет подать пакет документов в вуз, дату приема определяет сам ЗВО, но в целом зачисления на контракт может длиться до 30 сентября.
Напоминаем, что на сайте МОН опубликовано обновленные рейтинги абитуриентов, участвующих в широком конкурсе, по состоянию на 22 июля 2019 года.
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