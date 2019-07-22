22.07.2019 14:20

Когда будут рекомендации на бюджет и что делать для зачисления в вузы Харькова

22 июля 2019 года, завершается прием заявлений абитуриентов на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления на базе 11 классов.



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Большинство поступающих подает заявления в электронной форме. Сейчас электронных заявлений зарегистрировано почти 920 000, а также создан 166,5 тыс. Электронных кабинетов.

Всем поступающим обязательно необходимо проверить статус своих заявлений в персональном кабинете. В конкурсном отборе будут участвовать только те заявления, статус которых:

«Допущено к конкурсу» - для заявлений, поданных на бюджет, а в случае получения рекомендации также на контракт;

«Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц)» - для заявлений исключительно на контракт.

Если к концу 23 июля определенная заявление поступающего не будет такого статуса, то ему надо срочно обратиться в приемную комиссию вуза.

26 июля абитуриенты узнают, получили место государственного или регионального заказа. Напротив того заявления, по которой будет рекомендация на бюджет, статус изменится на «Рекомендовано к зачислению».

Для зачисления на место бюджета такие поступающие должны до 18 часов 31 июля лично принести оригиналы документов в вуз:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3Х4;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Зачисление продлится до 12:00 1 августа.

Важно, что абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не выполнят требования к зачислению, не получат бюджетное место 2019 года.

В тех поступающих, не получат никакой рекомендации на бюджет 26 июля, статус напротив всех заявлений останется «Допущено к конкурсу». Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)». Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений - поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какую именно предложение выбрать. Для вступления также надо будет подать пакет документов в вуз, дату приема определяет сам ЗВО, но в целом зачисления на контракт может длиться до 30 сентября.

Напоминаем, что на сайте МОН опубликовано обновленные рейтинги абитуриентов, участвующих в широком конкурсе, по состоянию на 22 июля 2019 года.