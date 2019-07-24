24.07.2019 15:40

399 харьковских школьников студентов приняли участие в разработке «дорожной карты» для Украины

PISA: с помощью молодежи из Первой столицы создали план, как использовать международное исследование образования.



// kharkivosvita.net.ua

Согласно подписанному 24 июля 2019 года меморандуму: в Украине разработали Дорожную карту PISA, где прописан план использования результатов проведенного годом ранее международного исследования национального образования.

«Цель дорожной карты - определить стратегию долгосрочной деятельности (2019-2021 годы) уполномоченных и заинтересованных сторон по сбору, анализу, отчетной репрезентации результатов PISA-2018 и реализации мероприятий по учету соответствующих результатов в образовательной практике в Украине», - говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования .

Для реализации дорожной карты 24 июля 2019 образовательные организации подписали меморандум. К меморандуму присоединились: Украинский центр оценивания качества образования (ответственный за проведение PISA в Украине), ОО «Смарт образование», офис UNICEF в Украине, МФ «Возрождение», Национальная академия педагогических наук Украины, ОО «Освитория», Государственная служба качества образования и ОО «Центр исследования общества (CEDOS)».

В 2018 году Украина впервые участвовала в исследовании качества образования PISA. Во время основного этапа в тестированиях приняли участие 6334 украинцы, из них 399 школьников и студентов города Харькова в возрасте 15 лет, учились в школах, лицеях, гимназиях, профессионально-технических заведениях, колледжах и тому подобное.

Отчет по результатам проведения PISA-2018 в Украине обнародуют в декабре 2019 года.