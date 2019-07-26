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26.07.2019  11:55   

В Харькове пройдет женский велопарад

Заезд «вело-леди» начнется у Зеркальной струи, а закончится - на Белгородском шоссе


// facebook

4 августа в Харькове состоится традиционный женский костюмированный велопарад. Как сообщили организаторы мероприятия в Facebook, участницы будут стартовать от Зеркальной струи, а финишной точкой маршрута станет «Велоцентр» на Белгородском шоссе.

«Каждый год мы придумываем новую тему для того, чтобы как можно больше девчонок узнало, что велосипед - это прекрасный транспорт, и на нем не обязательно ездить в спортивной одежде. В этом году организаторы решили, что можно вернуться к нашему традиционному формату названия и фантазировать на тему костюмов будут «Девочки в ретро», - рассказали организаторы парада.

После заезда участниц ждут мастер-классы и конкурсы от фитнес-клубов. Начнется мероприятие «Девочки в ретро, или Леди на велосипеде» в 11:00 и продлится около четырех часов.

Напомним, ранее в харьковском велодне приняли участие более 16 тысяч велосипедистов. Отметим, что такое количество спортсменов является рекордным для спортивного праздника, который прошел 19 мая нынешнего года. Кроме того, в этом году впервые проводился конкурс. Среди 40 коллективов победителем стала команда из 300 человек, в состав самой маленькой вошли всего пятеро велосипедистов.

К слову, в прошлом году в велопробеге приняли участие 15 тысяч человек. 

Источник:   newsroom
 Тэги:  велопарад, харьков, леди, ретро
 
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