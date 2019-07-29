29.07.2019 09:26

В Харькове продолжается реконструкция стадионов школ и детских садов

К новому учебному году 12 обновленных стадионов и детских площадок по Харькову вступят в строй.



//izvestia.kharkov.ua

Так, после летних каникул учащихся специализированной школы 108 Холодногорского района ожидает обновленный стадион. Сейчас на стадионе полным ходом идут ремонтные работы. Обновления спортплощадки проводится при поддержке горсовета и, как рассказывают специалисты, территория будет кардинально отличаться от предыдущей, ведь здесь полностью заменили все оборудование для занятий спортом.



А после открытия к первому сентября стадион станет доступным не только для учеников учебного заведения, но и для всех желающих.



«Здесь оборудована спортивная площадка для игры в мини-футбол на искусственном покрытии, спортивная площадка для игры в баскетбол, стритбол на асфальтированной поверхности, волейбольная площадка. Также площадки со столами для армрестлинга и настольного тенниса», – рассказал директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех» Юрий Нестерук.



Кроме стадиона в 108-й школе, сейчас ремонты продолжаются на 12 объектах. На большинстве из них работы уже выходят на финишную прямую, в том числе и на площадках возле детсадов.



А одновременно с вводом с эксплуатацию обновленных стадионов и площадок уже разрабатывается план ремонтных работ на следующий, 2020-й год.