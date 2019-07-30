Главная Новости Образование Харьковский школьник стал призером научного конкурса в Китае (ФОТО)
30.07.2019  11:45   

Харьковский школьник стал призером научного конкурса в Китае (ФОТО)

Даниил Осташев завоевал бронзовую медаль на Международном научном конкурсе «CASTIC 2019», который завершился 26 июля на полуострове Макао (КНР).


://city.kharkov.ua

Конкурс научных проектов «CASTIC» проходит уже 34 года подряд. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие школьники и студенты из 50 стран мира. 

Делегация от Украины была представлена на конкурсе впервые. В ее состав вошли три ученика Малой академии наук, в том числе выпускник Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Даниил Осташев, который завоевал 3-е место. 

Справка. «CASTIC» (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - это конкурс научных и инновационных проектов, в котором принимают участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 20 лет. Они представляют проекты в 13 категориях: математика, биомедицина, химия, физика и астрономия, информационные технологии и компьютерные науки, экология, ботаника, микробилогия, зоология и др. Также участники конкурса принимают участие в тематических семинарах и выставках, получают возможность пообщаться с известными зарубежными исследователями. Конкурс является одним из ключевых молодежных научных событий мира.

Источник:   ХГС
 Тэги:  гимназия, подготовка, школа, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Образование Старшеклассник харьковской гимназии представит Украину на юбилейной международной олимпиаде по биологии 05.11 Образование В Харькове подрастают лучшие юные экономисты 12.09 Власть Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области продолжает активную кампанию «Маю право» среди школьников (ФОТО)
 
 

Видео

Услышать лично и помочь. Геннадий Кернес встретился с жителями Основы и Жихаря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 