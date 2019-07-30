30.07.2019 11:45

Харьковский школьник стал призером научного конкурса в Китае (ФОТО)

Даниил Осташев завоевал бронзовую медаль на Международном научном конкурсе «CASTIC 2019», который завершился 26 июля на полуострове Макао (КНР).



://city.kharkov.ua

Конкурс научных проектов «CASTIC» проходит уже 34 года подряд. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие школьники и студенты из 50 стран мира.



Делегация от Украины была представлена на конкурсе впервые. В ее состав вошли три ученика Малой академии наук, в том числе выпускник Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Даниил Осташев, который завоевал 3-е место.



Справка. «CASTIC» (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) - это конкурс научных и инновационных проектов, в котором принимают участие школьники и студенты в возрасте от 12 до 20 лет. Они представляют проекты в 13 категориях: математика, биомедицина, химия, физика и астрономия, информационные технологии и компьютерные науки, экология, ботаника, микробилогия, зоология и др. Также участники конкурса принимают участие в тематических семинарах и выставках, получают возможность пообщаться с известными зарубежными исследователями. Конкурс является одним из ключевых молодежных научных событий мира.