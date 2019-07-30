В Харькове начали подводить итоги вступительной кампании

Первого августа будут опубликованы списки поступивших харьковских абитуриентов. но предварительные итоги уже подведены.
Всего в Харьковские ВУЗы было подано 149 тысяч заявлений.
Самыми популярными оказались ХГУ им. Каразина, НТУ «ХПИ», ХНЭУ им. С. Кузнеца, Юридическая академия им. Я. Мудрого и ХНУРЭ.
Самым большим «спросом» среди абитуриентов пользуются специальности – филология, право, фармация, медицина и компьютерные науки.
В этом году уменьшается количество поступающих учиться на юристов, зато увеличивается число желающих получить инженерное образование.
Конкурс на некоторые самые популярные специальности достигал 25-30 человек на место.
Особо хотелось бы отметить, что среди поступивших на бюджетную форму обучения 267 человек участники боевых действий.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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давл.:
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