30.07.2019 12:21

В Харькове начали подводить итоги вступительной кампании

Первого августа будут опубликованы списки поступивших харьковских абитуриентов. но предварительные итоги уже подведены.



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Всего в Харьковские ВУЗы было подано 149 тысяч заявлений.

Самыми популярными оказались ХГУ им. Каразина, НТУ «ХПИ», ХНЭУ им. С. Кузнеца, Юридическая академия им. Я. Мудрого и ХНУРЭ.

Самым большим «спросом» среди абитуриентов пользуются специальности – филология, право, фармация, медицина и компьютерные науки.

В этом году уменьшается количество поступающих учиться на юристов, зато увеличивается число желающих получить инженерное образование.

Конкурс на некоторые самые популярные специальности достигал 25-30 человек на место.

Особо хотелось бы отметить, что среди поступивших на бюджетную форму обучения 267 человек участники боевых действий.