ТОП-10 специальностей в проходными баллами в вузы Харькова

Поступить на места бюджета сложное было на «международные» специальности - проходной балл на них составляет более 190.
Речь идет о вступлении по широкому конкурса на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения.
В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:
Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на «Право», «Инженерия программного обеспечения», «Экономику», «Сфера обслуживания», ряд специализаций «филологии».
По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «Медицинская психология» и «Публичное управление и администрирование».
Полный список проходных баллов можно посмотреть здесь .
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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