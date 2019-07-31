31.07.2019 14:41

ТОП-10 специальностей в проходными баллами в вузы Харькова

Поступить на места бюджета сложное было на «международные» специальности - проходной балл на них составляет более 190.



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Речь идет о вступлении по широкому конкурса на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения.

В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

Международное право - 194,25 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт Международные экономические отношения - 190,84 Стоматология - 189,176 Политология - 189,125 Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт Медицинская психология - 186,9 (МЗ) Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт История и археология - 185,05 Публичное управление и администрирование - 183,804

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на «Право», «Инженерия программного обеспечения», «Экономику», «Сфера обслуживания», ряд специализаций «филологии».

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «Медицинская психология» и «Публичное управление и администрирование».

Полный список проходных баллов можно посмотреть здесь .