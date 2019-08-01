01.08.2019 17:45

Вступительная кампания: Харьков в лидерах по ученикам, подавшим заявления в учреждения профтехобразования

Школьники Харьковщины, как и в прошлом году, выбирают профтехобразование как первый шаг в самостоятельную жизнь, и надеются продолжить обучение за счет бюджетных средств региона.



Фото: УНИАН

В целом на 1 августа почти 40% от прогнозируемого количества поступающих обратились в Профтехучреждения страны. Основной "наплыв" традиционно пройдет в последний месяц лета. Об этом рассказала гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик 31 июля 2019 года.

"Сейчас, когда вступительная кампания в вузы заканчивается, прием документов в Профтех переходит в активную фазу. Ведь здесь, во-первых, больше мест для обучения за счет регионального или государственного заказа. Во-вторых, в учреждениях профобразования можно получить востребованную на рынке труда профессию за относительно короткий срок. Мы видим, что это начинают понимать все больше абитуриентов. Тем более, при желании после профтеха выпускники могут продолжить обучение в вузе, уже имея профессию и зарабатывая средства ", - отметила Ирина Шумик.

Всего в этом году было выделено 123 тыс 315 бюджетных мест, на которых поступающие могут бесплатно получить профессиональное образование. Из них 109 249 мест - это региональный заказ, 14066 - госзаказ, в частности 7287 - по профессиям общегосударственного значения.

В ТОП-5 областей, которые получили наибольшее количество заявлений на обучение за средства регионального заказа, вошли:

Львовская - 3570 учащихся (36% от общего количества заказа); Днепропетровская 3248 учеников (36%); Одесская 2407 учеников (44%); Харьковская 2392 ученика (42%); Запорожская 2389 учащихся (46%).

Как следует из интерактивной карты только 37% харьковских школьников подали заявление на обучение за средства госзаказа для подготовки кадров по профессиям общегосударственного значения (МОН).

Глава директората МОН также добавила, что окончательные результаты вступительной кампании будут в конце сентября, а указанные данные собраны по оперативной информации из регионов.