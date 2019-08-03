03.08.2019 10:43

Школьникам заменили сотни электронных билетов

За время работы системы «E-ticket» в городском электротранспорте харьковским школьникам заменили 700 электронных билетов, которые они потеряли или повредили.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в течение июля был дополнительно выдан 21 льготный электронный билет учащимся школ города Харькова (всего выдано 84,8 тыс. билетов), а также семь билетов - соцработникам районных территориальных центров предоставления социальных услуг (всем категориям медицинских и социальных работников выдано 1340 билетов).

Напомним, что с декабря 2017 года система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус). На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда.

По состоянию на 1 августа, на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 166 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные).

Для запуска первого этапа системы «E-ticket» на всех станциях метрополитена установлено минимальное количество оборудования, и сейчас система «Электронный билет» работает в режиме первой пусковой очереди. К ней подключены 53 валидатора, и еще планируется установить 381. На всех станциях метрополитена, где есть валидаторы, пассажиры уже могут пользоваться системой «E-ticket».