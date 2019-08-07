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07.08.2019  13:31   

Харьковские ученые получили гранты от Президента Украины

Об этом говорится в распоряжении главы государства № №241 / 2019-рп от 6 августа 2019 года.


://kharkivoda.gov.ua

Так, на 2019 гранты Президента Украины назначен таким докторам наук:

- Александр Сорокин - 1979 года, доктору физико-математических наук, заместителю директора по научной работе Института сцинтилляционных материалов НАН Украины для осуществления научного исследования «Управление люминесцентными свойствами молекулярных агрегатов через их формирования y наноструктурированных средах»;

- Сергей ШЕВЧЕНКО - 1976 года, доктору физико-математических наук, заведующему отдела Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины для осуществления научного исследования «Исследование актуальных систем квантовой инженерии на основе квантовых битов».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  грант, харьков, развитие, наука, финансирование, исследования
 
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