Харьковские ученые получили гранты от Президента Украины

Об этом говорится в распоряжении главы государства № №241 / 2019-рп от 6 августа 2019 года.
Так, на 2019 гранты Президента Украины назначен таким докторам наук:
- Александр Сорокин - 1979 года, доктору физико-математических наук, заместителю директора по научной работе Института сцинтилляционных материалов НАН Украины для осуществления научного исследования «Управление люминесцентными свойствами молекулярных агрегатов через их формирования y наноструктурированных средах»;
- Сергей ШЕВЧЕНКО - 1976 года, доктору физико-математических наук, заведующему отдела Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины для осуществления научного исследования «Исследование актуальных систем квантовой инженерии на основе квантовых битов».
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: