07.08.2019 17:19

К новому учебному году в Харькове откроют 11 школьных стадионов

Реконструкцию 11 школьных стадионов планируется завершить до середины сентября в Харькове.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 августа, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, к 1 сентября в городе будут открыты семь реконструированных школьных стадионов. Еще четыре объекта подрядчики планируют завершить ко Дню физической культуры (отмечается 14 сентября), а до конца 2019 года в эксплуатацию планируется сдать еще четыре спортивные площадки.

«Все стадионы будут разные, многофункциональные и красивые. Понятно, что есть типичные запросы от школьных учреждений - это наличие футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок. Кроме того, стадионы будут оборудованы площадками для пляжного волейбола, бега и силовых занятий. На некоторых стадионах будут установлены военизированные полосы препятствия. И на всех объектах, где проведена полная реконструкция, уложено искусственное покрытие», - сообщил Алексей Чубаров.

Кроме того, до конца этого года еще семь школьных стадионов будут отремонтированы частично, то есть на каких-то объектах будет установлена волейбольная или баскетбольная площадка, где-то - площадка для игры в настольный теннис и др.

Также к концу года планируется завершить реконструкцию пяти спортивных площадок в детских дошкольных учреждениях.

Отметим, с 2012 по 2018 год в Харькове была проведена реконструкция 79 школьных стадионов и 11 площадок в детских садах.