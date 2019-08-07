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07.08.2019  17:19   

К новому учебному году в Харькове откроют 11 школьных стадионов

Реконструкцию 11 школьных стадионов планируется завершить до середины сентября в Харькове.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 7 августа, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. 
 
По его словам, к 1 сентября в городе будут открыты семь реконструированных школьных стадионов. Еще четыре объекта подрядчики планируют завершить ко Дню физической культуры (отмечается 14 сентября), а до конца 2019 года в эксплуатацию планируется сдать еще четыре спортивные площадки.
 
«Все стадионы будут разные, многофункциональные и красивые. Понятно, что есть типичные запросы от школьных учреждений - это наличие футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок. Кроме того, стадионы будут оборудованы площадками для пляжного волейбола, бега и силовых занятий. На некоторых стадионах будут установлены военизированные полосы препятствия. И на всех объектах, где проведена полная реконструкция, уложено искусственное покрытие», - сообщил Алексей Чубаров. 
 
Кроме того, до конца этого года еще семь школьных стадионов будут отремонтированы частично, то есть на каких-то объектах будет установлена волейбольная или баскетбольная площадка, где-то - площадка для игры в настольный теннис и др. 
 
Также к концу года планируется завершить реконструкцию пяти спортивных площадок в детских дошкольных учреждениях. 
 
Отметим, с 2012 по 2018 год в Харькове была проведена реконструкция 79 школьных стадионов и 11 площадок в детских садах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стадионы, школы, харьков
 
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