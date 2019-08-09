09.08.2019 12:19

Харьковские школы активно оснащаются интерактивными досками

В харьковских школах устанавливают интерактивные доски и другое мультимедийное оборудование.



//city.kharkov.ua

Как отметили в Департаменте образования, в современном мире удерживать внимание школьников и эффективно доносить ценные знания становится все сложнее. И интерактивная доска, которая позволяет мобильно и наглядно продемонстрировать теоретические сведения, является хорошим помощником для учителей. В департаменте отметили, что это оборудование – уже не новинка для города, в школах уже используется более 100 интерактивных досок. С помощью гаджета можно открыть нужное компьютерное приложение или страницу в Интернете, найти необходимую информацию или сделать презентацию.

По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, город не просто покупает интерактивные доски, а обеспечивает школы современными средствами обучения комплексно. Например, если покупается кабинет физики, химии, биологи, географии, то в этом кабинете уже есть интерактивная доска. «При этом ее можно использовать и по другим предметам, потому что в нее закачиваются все необходимые материалы, доску можно использовать на всех уроках. Теперь не нужны таблицы, весь наглядный материал – в 3D-объеме, укрупнение идет до клеточного уровня. Дети в восторге», - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, 15% харьковских школ имеют интерактивные доски. Постепенно город оснастит современными средствами обучения и остальные школы.