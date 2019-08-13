Рэпер Серега стал студентом харьковского вуза

Рэпер Серега, известный также как Полиграф ШарикOFF, стал студентом Национального аэрокосмического университета им. М. Жуковского "Харьковский авиационный институт".
«Стори» с пыдтвердженням исполнитель выложил на своей странице в Instaram с подписью: «Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф - студент ХАИ ».
В вузе журнаолистам подтвердили, что Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) 13 августа подал документы в приемную комиссию. Полиграф ШарикOFF стал студентом заочного отделения факультета самолетостроения. В университете добавили, что артист - фанатик авиации.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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