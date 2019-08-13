13.08.2019 15:05

Рэпер Серега стал студентом харьковского вуза

Рэпер Серега, известный также как Полиграф ШарикOFF, стал студентом Национального аэрокосмического университета им. М. Жуковского "Харьковский авиационный институт".



://kharkov.comments.ua

«Стори» с пыдтвердженням исполнитель выложил на своей странице в Instaram с подписью: «Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф - студент ХАИ ».

В вузе журнаолистам подтвердили, что Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) 13 августа подал документы в приемную комиссию. Полиграф ШарикOFF стал студентом заочного отделения факультета самолетостроения. В университете добавили, что артист - фанатик авиации.