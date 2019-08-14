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14.08.2019  08:42   

Cпорт для всех. В школе №115 продолжается реконструкция стадиона (ВИДЕО)

В школе Новобаварского района, в которой учатся всего 430 человек, делают новый стадион.


// izvestia.kharkov.ua

Из бывшей необорудованной спортплощадки здесь создают современный и многофункциональный комплекс. Уже построены зоны для занятий различными видами спорта, благоустроена прилегающая территория, установлены урны и заасфальтированы дорожки. Остался последний штрих.
 
«Мы попытались здесь реализовать все, что можно: большое футбольное поле с искусственным покрытием, также оставили поле с естественным покрытием. По просьбе Образования сделали удлиненную дорожку – она здесь не 200 метров как в школе, а больше 400-т. Стометровку реализовали. Комплекс для стрит-воркаута стоит, баскетбольная площадка», – рассказал начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Константин Курашов.
 
Такие многофункциональные стадионы создают в разных уголках Харькова, в том числе и в самых отдаленных.
 
«Район удаленный, 430 человек в школе и тем не менее здесь произведена реконструкция стадиона. Жители довольны, мы успеваем все делаем в строк к первому числу здесь все будет готово», – уверен Константин Курашов.

Тэги:  стадион, школа, харьков
 
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Спорт для всех. В школе №115 продолжается реконструкция стадиона
 

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