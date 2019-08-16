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16.08.2019  13:05   

В Харькове ремонтируют школы к новому учебному году

Капитальный ремонт столовой и пищеблока проводится в Харьковской специализированной школе №17 (ул. Академика Павлова, 313в).


://city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 16 августа, директор школы Ирина Касеко, столь масштабный ремонт столовой проводится в учебном заведении впервые. Кроме капитальной отделки помещений, включая подсобные, для обеденного зала и пищеблока было закуплено новое оборудование, посуда и мебель. Работы начали в июне, и уже с начала учебного года учащиеся смогут обедать в современных условиях. 

«Эта столовая давно нуждалась в капитальном ремонте, потому что в нашей школе учится 1340 детей и работают 120 сотрудников, поэтому тут всегда много посетителей. После завершения работ у нас будет красивый обеденный зал. Кроме этого, в пищеблоке будет заменено технологическое оборудование, в том числе установлены новый котел, водонагреватель, посудомоечная машина, а также современная раздаточная линия», - отметила директор. 

По словам начальника группы материального обеспечения Департамента образования Олега Костюшина, ремонт столовой проводится за бюджетные средства. Также за счет города к новому учебному году в школе отремонтируют крышу. А уже за средства родителей там обновят спортзал, вестибюль и установят новые входные группы. 

«Всего по городу разными видами ремонтных работ охвачены практически все учебные учреждения. Основными направлениями являются восстановление кровли и замена окон. Помимо этого, еще в двух школах будут отремонтированы столовые. Например, в школе №62 выполняется капитальный ремонт пищеблока и косметический ремонт обеденного зала», - отметил Олег Костюшин.

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, ремонт, харьков, учебный год
 
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