В Харькове ремонтируют школы к новому учебному году

Капитальный ремонт столовой и пищеблока проводится в Харьковской специализированной школе №17 (ул. Академика Павлова, 313в).
Как сообщила сегодня, 16 августа, директор школы Ирина Касеко, столь масштабный ремонт столовой проводится в учебном заведении впервые. Кроме капитальной отделки помещений, включая подсобные, для обеденного зала и пищеблока было закуплено новое оборудование, посуда и мебель. Работы начали в июне, и уже с начала учебного года учащиеся смогут обедать в современных условиях.
«Эта столовая давно нуждалась в капитальном ремонте, потому что в нашей школе учится 1340 детей и работают 120 сотрудников, поэтому тут всегда много посетителей. После завершения работ у нас будет красивый обеденный зал. Кроме этого, в пищеблоке будет заменено технологическое оборудование, в том числе установлены новый котел, водонагреватель, посудомоечная машина, а также современная раздаточная линия», - отметила директор.
По словам начальника группы материального обеспечения Департамента образования Олега Костюшина, ремонт столовой проводится за бюджетные средства. Также за счет города к новому учебному году в школе отремонтируют крышу. А уже за средства родителей там обновят спортзал, вестибюль и установят новые входные группы.
«Всего по городу разными видами ремонтных работ охвачены практически все учебные учреждения. Основными направлениями являются восстановление кровли и замена окон. Помимо этого, еще в двух школах будут отремонтированы столовые. Например, в школе №62 выполняется капитальный ремонт пищеблока и косметический ремонт обеденного зала», - отметил Олег Костюшин.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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